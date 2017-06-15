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D.C. shooting

Scalise has more surgery as ballgame shows unity

By Associated Press
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 12:18 PM
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President Donald Trump speaks about the shooting of House Majority Whip Steve Scales of La. at a baseball practice, Thursday in the Roosevelt Room of the White House in Washington before the start of an event on Apprenticeship and Workforce of Tomorrow initiatives. (AP Photo/Susan Walsh)

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