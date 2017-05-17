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School bus flips in hit-run; 14 students taken to hospital

Associated Press

Published: May 17, 2017 - 12:51 PM
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Emergency personnel look over a school bus that overturned after a collision in East Lampeter Township, Pa., Wednesday, May 17, 2017. Authorities say the school bus flipped on its side in a hit-and-run accident in eastern Pennsylvania, sending more than a dozen people to the hospital, including two students with trauma injuries. Police were seeking a light-colored sedan involved in the crash that sped away. (Blaine Shahan/LNP via AP)


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