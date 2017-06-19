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Science Says: DNA shows early spread of cats in human world

By Malcolm Ritter
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 02:49 PM
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In this photo dated Friday, June 16, 2017, researcher Eva-Maria Geigl works in her laboratory, in Paris, France. Researchers analyzed DNA from 209 ancient cats as old as 9,000 years from Europe, Africa and Asia, including some ancient Egyptian cat mummies. (AP Photo/Thibault Camus)


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