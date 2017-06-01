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Science Says: Weather forecasts improve, under the radar

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 09:21 PM
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In this Oct. 31, 2012 photo, waves wash over a roller coaster from a Seaside Heights, N.J., amusement park that fell in the Atlantic Ocean during Superstorm Sandy. Meteorologists are now as good with their five-day forecasts as they were with their three-day forecasts in 2005. Both government and private weather forecasting companies are approaching the point where they get tomorrows high temperature right nearly 80 percent of the time. It was 66 percent 11 years ago, according to ForecastWatch, a private firm that rates accuracy of weather forecasts. (AP Photo/Mike Groll)


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