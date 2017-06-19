Seattle police shoot, kill pregnant woman who reported burglary

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0VBVFRMRTogU2VhdHRsZSBwb2xpY2UgYXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGZhdGFsIHNo
b290aW5nIG9mIGEgd29tYW4gYnkgdHdvIG9mZmljZXJzIHdobyByZXNwb25kZWQgdG8gYSBidXJn
bGFyeSByZXBvcnQgYXQgaGVyIGFwYXJ0bWVudC48L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSB0aGUgb2ZmaWNl
cnMgd2VudCB0byB0aGUgYXBhcnRtZW50IFN1bmRheSBtb3JuaW5nLCBhbmQsIGF0IHNvbWUgcG9p
bnQsIHdlcmUgY29uZnJvbnRlZCBieSBhIHdvbWFuIGFybWVkIHdpdGggYSBrbmlmZS4gQm90aCBv
ZmZpY2VycyBmaXJlZCB0aGVpciB3ZWFwb25zLCBraWxsaW5nIGhlci48L3A+PHA+UG9saWNlIHNh
eSBjaGlsZHJlbiBpbnNpZGUgdGhlIGFwYXJ0bWVudCB3ZXJlIG5vdCBpbmp1cmVkLjwvcD48cD5S
ZWxhdGl2ZXMgdG9sZCBUaGUgU2VhdHRsZSBUaW1lcyB0aGF0IHRoZSB3b21hbiB3YXMgcHJlZ25h
bnQgYW5kIGhhZCBtZW50YWwgaGVhbHRoIGlzc3Vlcy48L3A+PHA+UG9saWNlIG9uIE1vbmRheSBy
ZWxlYXNlZCBhdWRpbyBvZiB0aGUgb2ZmaWNlcnMgZGlzY3Vzc2luZyBhIHByZXZpb3VzIGVuY291
bnRlciB3aXRoIHRoZSB3b21hbiBiZWZvcmUgdGhleSByZWFjaGVkIHRoZSBhcGFydG1lbnQuIFRo
ZSB3b21hbiBjYW4gYmUgaGVhcmQgdGVsbGluZyB0aGUgb2ZmaWNlcnMgdGhlIGRvb3Igd2FzIHVu
bG9ja2VkLiBUb3dhcmQgdGhlIGVuZCwgdGhlIG9mZmljZXJzIGNvdWxkIGJlIGhlYXJkIHllbGxp
bmcgJiM4MjIwO2dldCBiYWNrJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO3dlIG5lZWQgaGVscCYjODIyMTsg
YW5kIHRoZW4gZ3VuZmlyZSBlcnVwdGVkLjwvcD48cD5TZWF0dGxlIE1heW9yIEVkIE11cnJheSBp
biBhIHN0YXRlbWVudCBTdW5kYXkgY2FsbGVkIHRoZSBzaG9vdGluZyBhIHRyYWdlZHkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.