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Secret Service budget asks for $25 million to protect Trump Tower

By Jack Gillum
Associated Press

Published: May 24, 2017 - 02:34 PM | Updated: May 24, 2017 - 03:34 PM
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FILE - In this Nov. 17, 2016 file photo, security personnel stand at the front entrance of Trump Tower in New York. The Trump administration is asking for more money to protect President Donald Trumps signature New York skyscraper, add hundreds of new Secret Service agents and beef up security at the White House, according to new budget documents presented to Congress. (AP Photo/Seth Wenig, File)


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