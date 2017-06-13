All CATEGORIES
☰ Menu

Secretary of State Rex Tillerson: North Korea releases U.S. citizen Otto Warmbier

By Matthew Lee
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 09:52 AM | Updated: June 13, 2017 - 10:10 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  In this Feb. 29, 2016 file photo, American student Otto Warmbier speaks to reporters in Pyongyang, North Korea. Secretary of State Tillerson said Tuesday, June 13, 2017, that North Korea released the jailed U.S. university student (AP Photo/Kim Kwang Hyon, File)


MORE IN NEWS

bodies13cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Reports: Double homicide in Stark, triple homicide in Cuyahoga might be connected to same suspect

There are reports this morning that the man suspected in the slayings of a Stark County man and woman is also a suspect in a triple homicide that left a mother and her two daughters dead in Cuyahoga County.

odot13web
I-76/77 Grant Street ramps close for good this week
tomlin13web
Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for shooting death of Canton man; victim’s family forgives him
Doctors to talk with Akron City Council on medical marijuana facilities
Bob Dyer: Oh come let us adore us
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next