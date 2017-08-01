Sen. Flake takes GOP to task over Trump

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogU2VuLiBKZWZmIEZsYWtlIHNheXMgaGlzIGZlbGxvdyBSZXB1YmxpY2Fu
cyBoYXZlIGxldCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGxlYWQgdGhlIGNvdW50cnkgYXdheSBm
cm9tIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBwcmluY2lwbGVzIGFuZCBkZW1vY3JhdGljIGlkZWFscy4gQnV0IHRo
ZSBBcml6b25hIGxhd21ha2VyIHByZWRpY3RzIHRoZXkgd29uJiM4MjE3O3QgYmFjayBkb3duIGlm
IFRydW1wIGZpcmVzIHRoZSBzcGVjaWFsIHByb3NlY3V0b3IgaW52ZXN0aWdhdGluZyBSdXNzaWFu
IGludGVyZmVyZW5jZSBpbiB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPkZs
YWtlIGFwcGVhcmVkIG9uIE1TTkJDJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO01vcm5pbmcgSm9lJiM4MjIxOyBv
biBUdWVzZGF5IGFuZCBkaXNjdXNzZWQgaGlzIG5ldyBib29rICYjODIyMDtDb25zY2llbmNlIG9m
IGEgQ29uc2VydmF0aXZlJiM4MjIxOyBpbiB3aGljaCBoZSBleHBhbmRzIG9uIGhpcyBjb25jZXJu
cyBmb3IgdGhlIGNvdW50cnkuIEhlIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBwYXJ0aWN1bGFybHkgY29uY2Vy
bmVkIGNvbnNlcnZhdGl2ZSB0ZW5ldHMgb2YgZnJlZSB0cmFkZSBhbmQgbGltaXRlZCBnb3Zlcm5t
ZW50IGhhdmUgYmVlbiBsb3N0IHRvIGEgbmF0aW9uYWwgbGVhZGVyc2hpcCB0aGF0IGlzIGVycmF0
aWMsIG1lYW4tc3Bpcml0ZWQgYW5kIHNlbGYtc2VydmluZy48L3A+PHA+QXNrZWQgd2hhdCB3b3Vs
ZCBmaW5hbGx5IGVsaWNpdCB2b2NpZmVyb3VzIG9iamVjdGlvbnMgZnJvbSBSZXB1YmxpY2Fucywg
Rmxha2Ugc2FpZCB0aGUgZmlyaW5nIG9mIHNwZWNpYWwgcHJvc2VjdXRvciBSb2JlcnQgTXVlbGxl
ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGNhbiYjODIxNzt0IHN0YW5kIGZvciB0aGF0LCYjODIyMTsgRmxh
a2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgQ29uZ3Jlc3Mgd2lsbC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkZsYWtlIHRvb2sgaGlzIG93biBwYXJ0eSB0byB0YXNrIGFzIHdlbGwgYXMgRGVtb2Ny
YXRzLCBibGFtaW5nIGJvdGggaW4gYSBuZXcgYm9vayBmb3IgdGhlIHBvbGl0aWNhbCBncmlkbG9j
ayB0aGF0IGxlZCB0byBUcnVtcCYjODIxNztzIHByZXNpZGVuY3kgYW5kIGl0cyBjdXJyZW50IGNo
YW9zLjwvcD48cD5UaGUgZGVidXQgb2YgaGlzIGJvb2sgY29tZXMgYW1pZCB0dXJtb2lsIGluIHRo
ZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBtYXJrZWQgYnkgQW50aG9ueSBTY2FyYW11Y2NpJiM4MjE3O3Mgcm9ja3kg
MTEgZGF5cyBhcyBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBkaXJlY3RvciBhbmQgdGhlIHJlcGxhY2VtZW50IG9m
IHRoZSBjaGllZiBvZiBzdGFmZi4gRmxha2Ugc2F5cyBoaXMgZmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zIGFy
ZSBpbiBkZW5pYWwgYWJvdXQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPlRoZSBzZW5hdG9yIHNheXMgdGhhdCBzaW5j
ZSB0aGUgZWxlY3Rpb24gY29uc2VydmF0aXZlcyBoYXZlIGJlZW4gaW4gZGVuaWFsIGFzIHRoZSBn
b3Zlcm5tZW50IGF0IGl0cyBoaWdoZXN0IGxldmVscyBoYXMgYmVjb21lIGR5c2Z1bmN0aW9uYWwu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyBjYXJyeSBvbiBpbiB0aGUgc3ByaW5nIG9mIDIwMTcgYXMgaWYgd2hh
dCB3YXMgaGFwcGVuaW5nIHdhcyBhbnl0aGluZyBhcHByb2FjaGluZyBub3JtYWxjeSByZXF1aXJl
ZCBhIGRldGVybWluZWQgc3VzcGVuc2lvbiBvZiBjcml0aWNhbCBmYWN1bHRpZXMuIEFuZCB0cmVt
ZW5kb3VzIHBvd2VycyBvZiBkZW5pYWwsJiM4MjIxOyBGbGFrZSB3cm90ZSBpbiBhbiBleGNlcnB0
IHB1Ymxpc2hlZCBieSBQb2xpdGljby48L3A+PHA+Rmxha2Ugd2FzIGhpZ2hseSBjcml0aWNhbCBv
ZiBUcnVtcCBkdXJpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbiwgYnV0IGhhcyBzb3VnaHQg
dG8gcmVhY2ggY29tbW9uIGdyb3VuZCBhbmQgYmFja2VkIHNvbWUgb2YgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0
aW9uJiM4MjE3O3MgaW5pdGlhdGl2ZXMsIGluY2x1ZGluZyBTZW5hdGUgTWFqb3JpdHkgTGVhZGVy
IE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCYjODIxNztzIGJhY2t1cCBwcm9wb3NhbCB0byByZXBlYWwgdGhlIEFm
Zm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3QgYW5kIHJlcGxhY2UgaXQgbGF0ZXIuIEJ1dCBoZSB3b3JyaWVzIHRo
YXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwZW5jaGFudCBmb3IgYm9tYmFzdCBhbmQgcmlkaWN1bGluZyBoaXMg
b3Bwb25lbnRzIHdvcmtzIGFnYWluc3QgY29uc2VydmF0aXZlIGdvYWxzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SWYgd2UgYXNjcmliZSB0aGUgd29yc3QgbW90aXZlcyB0byBvdXIgb3Bwb25lbnRzIGFuZCBkZW1l
YW4gdGhlbSBhbmQgY2FsbCB0aGVtIGNsb3ducyBvciBsb3NlcnMsIHlvdSBqdXN0IGxvc2UgdGhl
IGFiaWxpdHkgdG8gc2l0IGRvd24gYW5kIHNvbHZlIHRoZSBiaWcgaXNzdWVzIGFuZCBhY3R1YWxs
eSBlbmFjdCBjb25zZXJ2YXRpdmUgcG9saWN5LCYjODIyMTsgRmxha2UgdG9sZCBNU05CQy4gSGUg
YWRkZWQsICYjODIyMDtZb3Uga25vdywgc29tZWhvdyBjb25zZXJ2YXRpdmlzbSBoYXMgYmVjb21l
IGJlaW5nIG1lYW4gb3IgbG91ZCBhbmQgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGVuYWN0IGNvbnNlcnZhdGl2
ZSBwb2xpY3kgaWYgeW91IGFjdCB0aGF0IHdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBib29rIHB1Ymxp
c2hlZCBieSBSYW5kb20gSG91c2UgZ29lcyBvbiBzYWxlIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkZsYWtlIHNh
eXMgaW4gdGhlIGJvb2sgdGhhdCBwZW9wbGUgd2hvIGZlbHQgYWJhbmRvbmVkIGJ5IHRoZSB0b3Ag
cGFydGllcyB3ZXJlIGRyYXduIHRvIFRydW1wLCAmIzgyMjA7YSBjYW5kaWRhdGUgd2hvIGVudGVy
dGFpbmVkIHRoZW0gYW5kIG9mZmVyZWQgb3ZlcnNpbXBsaWZpZWQgYW5zd2VycyYjODIyMTsgdG8g
Y29tcGxleCBpc3N1ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBieSAyMDE3IHRoZSBjb25zZXJ2YXRpdmUg
YmFyZ2FpbiB3YXMgdG8gZ28gYWxvbmcgZm9yIHRoZSB2ZXJ5IGJ1bXB5IHJpZGUgYmVjYXVzZSB3
aXRoIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgaGVnZW1vbnkgYW5kIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB3ZSBoYWQgdGhl
IG51bWJlcnMgdG8gYWNoaWV2ZSBzb21lIGxvbmctaGVsZCBwb2xpY3kgZ29hbHMgJiM4MjEyOyBl
dmVuIGFzIHdlIHB1dCBhdCByaXNrIG91ciBpbnN0aXR1dGlvbnMgYW5kIG91ciB2YWx1ZXMgJiM4
MjEyOyB0aGVuIGl0IHdhcyBhIHZlcnkgcmVhbCBxdWVzdGlvbiB3aGV0aGVyIGFueSBzdWNoIHBv
bGljeSB2aWN0b3JpZXMgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgUHlycmhpYyBvbmVzLCYjODIyMTsgRmxh
a2Ugd3JvdGUuPC9wPjxwPlNjYXJhbXVjY2kgbGVmdCBoaXMgcG9zdCBpbiB0aGUgVHJ1bXAgYWRt
aW5pc3RyYXRpb24gb24gTW9uZGF5LCBkYXlzIGFmdGVyIGhlIGxldCBsb29zZSBhbiBleHBsZXRp
dmUtZmlsbGVkIHJhbnQgYWdhaW5zdCBzZW5pb3Igc3RhZmYgbWVtYmVycywgaW5jbHVkaW5nIHRo
ZW4tY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgUmVpbmNlIFByaWVidXMuIEEgV2hpdGUgSG91c2Ugc3RhdGVtZW50
IHNhaWQgaGUgbGVmdCBzbyB0aGF0IHRoZSBuZXcgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYsIGZvcm1lciBIb21l
bGFuZCBTZWNyZXRhcnkgSm9obiBLZWxseSwgY291bGQgYnVpbGQgaGlzIG93biB0ZWFtLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.