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Senate Dems talk bipartisan on taxes — with conditions

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 11:47 AM
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The Capitol is seen in Washington, Monday, July 31, 2017. Most Senate Democrats and independents said Aug. 1, that upcoming legislation to rewrite the tax code should make sure the middle class doesnt pay more. They wont support any upcoming GOP effort to overhaul the U.S. tax code that delivers tax cuts to the top 1 percent or adds to the governments $20 trillion debt. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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