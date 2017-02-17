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Senate on track to confirm Scott Pruitt as EPA administrator

By Michael Biesecker
Associated Press

Published: February 17, 2017 - 11:16 AM
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FILE - In this Jan. 18, 2017, file photo,Environmental Protection Agency Administrator nominee, Oklahoma Attorney General Scott Pruitt testifies on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Environment and Public Works Committee. Senate Republicans are poised to use their majority to confirm Pruitt to lead the Environmental Protection Agency, despite calls from Democrats for a delay.(AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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