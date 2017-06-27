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Health care

Senate Republicans shelve health bill, imperiling repeal of Affordable Care Act

By Alan Fram and Erica Werner
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:07 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:29 AM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., joined by Sen. John Barrasso, R-Wyo. (left) tells reporters he is delaying a vote on the Republican health care bill while GOP leadership works toward getting enough votes, at the Capitol in Washington, Tuesday. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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