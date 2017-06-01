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Senate to hear from Comey; Dems raise new Sessions questions

By Eric Tucker  and Deb Riechmann
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 09:49 PM
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In this May 3, photo, then-FBI Director James Comey testifies on Capitol Hill in Washington. Comey, ousted last month amid a federal investigation into connections between Russia and the Trump campaign, is set to testify before Congress next week in a highly anticipated hearing that could shed new light on his private conversations with the president in the weeks before the firing. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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