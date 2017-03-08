Senators seek evidence to support Trump’s wiretapping claim

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIGxlYWRlcnMgb2YgYSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGlucXVpcnkgaW50
byBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBlZmZvcnRzIHRvIHN3YXkgdGhlIFUuUy4gZWxlY3Rpb24gY2FsbGVk
IG9uIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgV2VkbmVzZGF5IHRvIHByb2R1Y2UgYW55IGV2aWRl
bmNlIHRoYXQgc3VwcG9ydHMgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4cGxvc2l2
ZSB3aXJldGFwcGluZyBhbGxlZ2F0aW9uLjwvcD48cD5EZWNsYXJpbmcgdGhhdCBDb25ncmVzcyAm
IzgyMjA7bXVzdCBnZXQgdG8gdGhlIGJvdHRvbSYjODIyMTsgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjbGFp
bSwgU2Vucy4gTGluZHNleSBHcmFoYW0sIFItUy5DLiwgYW5kIFNoZWxkb24gV2hpdGVob3VzZSwg
RC1SLkkuLCBhc2tlZCBBY3RpbmcgRGVwdXR5IEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgRGFuYSBCb2VudGUg
YW5kIEZCSSBEaXJlY3RvciBKYW1lcyBDb21leSB0byBwcm9kdWNlIHRoZSBwYXBlciB0cmFpbCBj
cmVhdGVkIHdoZW4gdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGNyaW1pbmFsIGRpdmlz
aW9uIHNlY3VyZXMgd2FycmFudHMgZm9yIHdpcmV0YXBzLjwvcD48cD5UcnVtcCB0d2VldGVkIGxh
c3Qgd2Vla2VuZCB0aGF0IGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIGhhZCB0YXBwZWQg
aGlzIHBob25lcyBhdCBUcnVtcCBUb3dlciBkdXJpbmcgdGhlIGVsZWN0aW9uLiBCdXQgVHJ1bXAg
b2ZmZXJlZCBubyBldmlkZW5jZSB0byBiYWNrIHVwIHRoZSBhY2N1c2F0aW9uLiBUaHJvdWdoIGEg
c3Bva2VzbWFuLCBPYmFtYSBzYWlkIG5laXRoZXIgaGUgbm9yIGFueSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZp
Y2lhbCBoYWQgZXZlciBvcmRlcmVkIHN1cnZlaWxsYW5jZSBvbiBhbnkgVS5TLiBjaXRpemVuLiBP
YmFtYSYjODIxNztzIGRpcmVjdG9yIG9mIG5hdGlvbmFsIGludGVsbGlnZW5jZSwgSmFtZXMgQ2xh
cHBlciwgc2FpZCBub3RoaW5nIG1hdGNoaW5nIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2xhaW1zIGhhZCB0YWtl
biBwbGFjZS48L3A+PHA+Rm9sbG93aW5nIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdHdlZXQsIEZCSSBEaXJlY3Rv
ciBKYW1lcyBDb21leSBwcml2YXRlbHkgYXNrZWQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB0byBk
aXNwdXRlIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBjbGFpbSBiZWNhdXNlIGhlIGJlbGlldmVkIHRo
ZSBhbGxlZ2F0aW9ucyB0byBiZSBmYWxzZS48L3A+PHA+QXMgdGhlIGNoYWlybWFuIGFuZCB0b3Ag
RGVtb2NyYXQgb24gdGhlIFNlbmF0ZSBKdWRpY2lhcnkgY3JpbWUgYW5kIHRlcnJvcmlzbSBzdWJj
b21taXR0ZWUsIEdyYWhhbSBhbmQgV2hpdGVob3VzZSBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgdGFrZSB2ZXJ5
IHNlcmlvdXNseSAmIzgyMjA7YW55IGFidXNlIG9mIHdpcmV0YXBwaW5nIGF1dGhvcml0aWVzIGZv
ciBwb2xpdGljYWwgcmVhc29ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCwgdGhleSBhZGRlZCwgJiM4MjIw
O1dlIHdvdWxkIGJlIGVxdWFsbHkgYWxhcm1lZCB0byBsZWFybiB0aGF0IGEgY291cnQgZm91bmQg
ZW5vdWdoIGV2aWRlbmNlIG9mIGNyaW1pbmFsIGFjdGl2aXR5IG9yIGNvbnRhY3Qgd2l0aCBhIGZv
cmVpZ24gcG93ZXIgdG8gbGVnYWxseSBhdXRob3JpemUgYSB3aXJldGFwIG9mIFByZXNpZGVudCBU
cnVtcCwgdGhlIFRydW1wIENhbXBhaWduLCBvciBUcnVtcCBUb3dlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBzZW5hdG9ycyBhcmUgc2Vla2luZyB3YXJyYW50IGFwcGxpY2F0aW9ucyBhbmQgY291cnQgb3Jk
ZXJzLCB3aGljaCB0aGV5IHNhaWQgY2FuIGJlIHNjcnViYmVkIHRvIHByb3RlY3Qgc2VjcmV0IGlu
dGVsbGlnZW5jZSBzb3VyY2VzIGFuZCBtZXRob2RzLjwvcD48cD5TZW4uIENodWNrIEdyYXNzbGV5
LCBSLUlvd2EsIHRoZSBjaGFpcm1hbiBvZiB0aGUgSnVkaWNpYXJ5IENvbW1pdHRlZSwgdG9sZCBJ
b3dhIHJlcG9ydGVycyBpbiBhIFdlZG5lc2RheSB0ZWxlcGhvbmUgY2FsbCB0aGF0IGhlIG5lZWRz
IHRvIGJlIGFibGUgdG8gJiM4MjIwO3NvcnQgZmFjdCBmcm9tIGZpY3Rpb24mIzgyMjE7IGJlZm9y
ZSBtYWtpbmcgYW55IGRlY2lzaW9ucyBhYm91dCBUcnVtcCYjODIxNztzIHdpcmV0YXBwaW5nIGFs
bGVnYXRpb24uPC9wPjxwPkdyYXNzbGV5IGFsc28gc2FpZCBoZSYjODIxNztzIHdhaXRpbmcgdG8g
cmVjZWl2ZSBhIGJyaWVmaW5nIGZyb20gQ29tZXksIHdobyB0b2xkIHRoZSBzZW5hdG9yIGVhcmxp
ZXIgdGhpcyB3ZWVrIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBhd2FpdGluZyBjbGVhcmFuY2UgZnJvbSB0aGUg
SnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5UaGUgSG91c2UgYW5kIFNlbmF0ZSBJbnRlbGxpZ2Vu
Y2UgY29tbWl0dGVlcywgYW5kIHRoZSBGQkksIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGNvbnRhY3RzIGJl
dHdlZW4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBhbmQgUnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMsIGFzIHdl
bGwgYXMgd2hldGhlciBNb3Njb3cgdHJpZWQgdG8gaW5mbHVlbmNlIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9u
LiBUcnVtcCBkZW1hbmRlZCB0aGF0IHRoZXkgYnJvYWRlbiB0aGUgc2NvcGUgb2YgdGhlaXIgaW5x
dWlyaWVzIHRvIGluY2x1ZGUgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBwb3RlbnRpYWwgYWJ1c2Ugb2YgZXhlY3V0
aXZlIHBvd2Vycy48L3A+PHA+VGhlIHJhbmtpbmcgRGVtb2NyYXQgb24gdGhlIFNlbmF0ZSBJbnRl
bGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlLCBTZW4uIE1hcmsgV2FybmVyLCBzcGVudCBhIGNvdXBsZSBob3Vy
cyBXZWRuZXNkYXkgYXQgQ0lBIGhlYWRxdWFydGVycyBpbiBMYW5nbGV5LCBWYS4sIHJldmlld2lu
ZyBtYXRlcmlhbCBmb3IgdGhlIGNvbW1pdHRlZSYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBS
dXNzaWEmIzgyMTc7cyBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgZWxlY3Rpb24gYW5kIHBvc3NpYmxlIGNvbnRh
Y3RzIHRoYXQgVHJ1bXAgYXNzb2NpYXRlcyBoYWQgd2l0aCBSdXNzaWFucy48L3A+PHA+T3RoZXIg
Y29tbWl0dGVlIG1lbWJlcnMgYWxzbyB3ZW50IHRvIHRoZSBDSUEgdG8gcmVhZCBtYXRlcmlhbCBX
ZWRuZXNkYXkuIFN0YWZmZXJzIG9uIHRoZSBIb3VzZSBJbnRlbGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlIGFs
c28gaGF2ZSBiZWVuIG1ha2luZyB0cmlwcyB0aGVyZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.