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Senior diplomat resignations accepted as Trump team enters

By Matthew Lee And Josh Lederman
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 02:32 PM | Updated: January 26, 2017 - 02:40 PM
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FILE - In this Sept. 21, 2011 file photo, State Department Undersecretary for Management Patrick F. Kennedy testifies on Capitol Hill in Washington. Kennedy, a top U.S. diplomat who played a prominent role in the Benghazi investigations and controversy over Hillary Clintons emails is resigning. (AP Photo Manuel Balce Ceneta, File)

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