Seniors snap up U.S. national park passes before price hike

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9JU0UsIElkYWhvOiBTZW5pb3JzIGFyZSBzbmFwcGluZyB1cCBzbyBtYW55IGxpZmV0aW1l
IHBhc3NlcyBnb29kIGZvciBVLlMuIG5hdGlvbmFsIHBhcmtzIGFuZCBvdGhlciByZWNyZWF0aW9u
IGFyZWFzIGFoZWFkIG9mIGEgc3RlZXAgcHJpY2UgaW5jcmVhc2UgbGF0ZXIgdGhpcyBtb250aCB0
aGF0IHNvbWUgZ292ZXJubWVudCBhZ2VuY2llcyBoYXZlIHJ1biBvdXQgYW5kIHN0YXJ0ZWQgaXNz
dWluZyB2b3VjaGVycy48L3A+PHA+VGhlIEFtZXJpY2EgdGhlIEJlYXV0aWZ1bCBMaWZldGltZSBT
ZW5pb3IgUGFzcyBoYXMgYmVlbiBhdmFpbGFibGUgdG8gYnV5ZXJzIDYyIGFuZCBvbGRlciBmb3Ig
JDEwIGZvciB0aGUgcGFzdCB0d28gZGVjYWRlcy4gT24gQXVnLiAyOCwgdGhlIHByaWNlIGlzIGdv
aW5nIHVwIDcwMCBwZXJjZW50LCB0byAkODAsIGFmdGVyIGEgbWVhc3VyZSBwYXNzZWQgYnkgQ29u
Z3Jlc3MgbGF0ZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPlJlY2VudGx5IHJldGlyZWQgUGF1bCBEdW5oYW0g
b2YgWXViYSBDaXR5LCBDYWxpZi4sIHBpY2tlZCBvbmUgdXAgbGFzdCB3ZWVrIGF0IENyYXRlcnMg
b2YgdGhlIE1vb24gTmF0aW9uYWwgTW9udW1lbnQgYW5kIFByZXNlcnZlIGluIGNlbnRyYWwgSWRh
aG8uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBzYWlkLCAmIzgyMTY7SGV5LCBJJiM4MjE3O20gYSBzZW5pb3Iu
IEFueSBkZWNlbnQgcmF0ZXM/JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIGV4cGVjdGlu
ZyB0byBwYXkgJDMwIGZvciBhIGRheSB2aXNpdCB0byB0aGUgaGlnaCBkZXNlcnQgYXJlYSBrbm93
biBmb3IgaXRzIGFuY2llbnQgbGF2YSBmbG93cy4gSW5zdGVhZCwgZm9yICQxMCBoZSBnb3QgdGhl
IGxpZmV0aW1lIHNlbmlvciBwYXNzIHRoYXQmIzgyMTc7cyByZWNvZ25pemVkIGF0IG1vcmUgdGhh
biAyLDAwMCByZWNyZWF0aW9uIGFyZWFzIHJ1biBieSBzaXggZmVkZXJhbCBhZ2VuY2llcyB0aGF0
IGluY2x1ZGUgdGhlIE5hdGlvbmFsIFBhcmsgU2VydmljZSwgVS5TLiBGb3Jlc3QgU2VydmljZSBh
bmQgVS5TLiBCdXJlYXUgb2YgTGFuZCBNYW5hZ2VtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgy
MTc7dCBzYXkgbWFueSB0aGFua3MgdG8gdGhlIFUuUy4gZ292ZXJubWVudCBhYm91dCBhbnl0aGlu
ZywmIzgyMjE7IER1bmhhbSwgNjQsIHNhaWQgYWZ0ZXIgZGlzY292ZXJpbmcgdGhlIGRlYWwuICYj
ODIyMDtCdXQgSSB3aWxsIHRoaXMgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk91dC1vZi10aGUtd2F5IENy
YXRlcnMgb2YgdGhlIE1vb24gc3RpbGwgaGFzIHRoZSBsaWZldGltZSBwYXNzZXMsIGJ1dCBvdGhl
ciBhcmVhcyB0aGF0IGRyYXcgbW9yZSB2aXNpdG9ycyBoYXZlIHJ1biBvdXQsIGFuZCBvZmZpY2lh
bHMgYXV0aG9yaXplZCBhIHJhaW4gY2hlY2sgcG9saWN5IGluIG1pZC1KdWx5LiBUaGUgcG9saWN5
IGFsbG93cyBwZW9wbGUgdG8gdXNlIHZvdWNoZXJzIGluc3RlYWQgb2YgdGhlIGxpZmV0aW1lIHBh
c3NlcywgYW5kIHVsdGltYXRlbHkgZXhjaGFuZ2UgdGhlbSBmb3Igb25lIG9mIHRoZSBwbGFzdGlj
LCBjcmVkaXQgY2FyZC1zaXplZCBzZW5pb3IgcGFzc2VzIHdoZW4gdGhleSBiZWNvbWUgYXZhaWxh
YmxlLjwvcD48cD5Tb21lIHNpdGVzIG5vcm1hbGx5IHNlbGwgb25seSBhIGZldyBodW5kcmVkIHBh
c3NlcyBhIHllYXIsIFRvbSBDcm9zc29uLCB0aGUgTmF0aW9uYWwgUGFya3MgU2VydmljZSYjODIx
NztzIGNoaWVmIG9mIHB1YmxpYyBhZmZhaXJzLCBzYWlkIGluIGFuIGVtYWlsIHRvIHRoZSBBc3Nv
Y2lhdGVkIFByZXNzLiAmIzgyMjA7Tm93LCB0aGV5IGFyZSBzZWxsaW5nIHRoYXQgbWFueSBpbiBh
IGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFnZW5jaWVzIGV4cGVjdCB0byBzZWxsIHVwIHRvIDIgbWlsbGlv
biBvZiB0aGUgcGFzc2VzIGJ5IHRoaXMgZmFsbCwgYWJvdXQgdHdvIHRvIHRocmVlIHRpbWVzIHdo
YXQgd2FzIHNvbGQgbGFzdCB5ZWFyLCBoZSBzYWlkLiBPbmxpbmUgYW5kIG1haWwgb3JkZXJzIGlu
IDIwMTYgd2VyZSBhYm91dCAzMywwMDAgYnV0IGhhdmUgc3VycGFzc2VkIDI1MCwwMDAgc28gZmFy
IHRoaXMgeWVhciBhbmQgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHN1cmdlIHBhc3QgMzAwLDAwMCBieSB0aGUg
cHJpY2UtaW5jcmVhc2UgZGVhZGxpbmUuPC9wPjxwPlBhc3MtaG9sZGVycyBkcml2aW5nIGludG8g
YXJlYXMgd2l0aCBlbnRyYW5jZSBmZWVzIGNhbiBhbHNvIGJyaW5nIGluIHRyYXZlbGluZyBjb21w
YW5pb25zIGZvciBmcmVlLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.