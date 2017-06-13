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Russia inquiry

Sessions heatedly denies improper Russia contacts

By Eric Tucker  and Erica Werner
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 09:26 AM | Updated: June 14, 2017 - 08:01 AM
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Attorney General Jeff Sessions, left, is welcomed on Capitol Hill in Washington, Tuesday by Senate Intelligence Committee Vice Chairman Sen. Mark Warner, D-Va., center, and Committee Chairman Sen. Richard Burr, R-N.C. as he arrives to testify before the committee about his role in the firing of FBI Director James Comey and the investigation into contacts between Trump campaign associates and Russia. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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