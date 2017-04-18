Sessions plans crackdown on violent gangs, especially MS-13

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIHNheXMgdGhlIEp1
c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB3aWxsIGNyYWNrIGRvd24gb24gdmlvbGVudCBnYW5ncy48L3A+PHA+
U2Vzc2lvbnMgb24gVHVlc2RheSBzaW5nbGVkIG91dCBvbmUgb3JnYW5pemF0aW9uIGluIHBhcnRp
Y3VsYXIsIHRoZSBNUy0xMyBzdHJlZXQgZ2FuZy4gSXRzIG1lbWJlcnMgYXJlIHN1c3BlY3RlZCBp
biB0aGUga2lsbGluZ3Mgb2YgZm91ciBwZW9wbGUgbGFzdCB3ZWVrIGluIExvbmcgSXNsYW5kLiBT
ZXNzaW9ucyBzYXlzIGluIHByZXBhcmVkIHJlbWFya3MgdGhhdCBnYW5ncyBsaWtlIE1TLTEzICYj
ODIyMDtyZXByZXNlbnQgb25lIG9mIHRoZSBncmF2ZXN0IHRocmVhdHMgdG8gQW1lcmljYW4gc2Fm
ZXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2F5cyB0b3VnaGVyIGVuZm9yY2VtZW50IG9mIGltbWlncmF0
aW9uIGFuZCBib3JkZXIgY3JpbWVzIHdpbGwgY3VyYiBnYW5nIGFjdGl2aXR5LiBBbmQgaGUgc2F5
cyBjaXRpZXMgdGhhdCBwcm90ZWN0IHBlb3BsZSBpbiB0aGUgY291bnRyeSBpbGxlZ2FsbHkgbWFr
ZSBlZmZvcnRzIHRvIGZpZ2h0IGdhbmcgdmlvbGVuY2UgbW9yZSBkaWZmaWN1bHQuIEhlIHNheXMg
c28tY2FsbGVkIHNhbmN0dWFyeSBjaXRpZXMgYXJlICYjODIyMDthaWRpbmcgdGhlc2UgY2FydGVs
cyB0byByZWZpbGwgdGhlaXIgcmFua3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZXNzaW9ucyB3YXMgc3BlYWtp
bmcgYmVmb3JlIGEgbWVldGluZyB3aXRoIGZlZGVyYWwgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9mZmljaWFs
cyB0byBkaXNjdXNzIHdheXMgdG8gY29tYmF0IG9yZ2FuaXplZCBjcmltZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.