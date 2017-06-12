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Sessions’ testimony to Congress Tuesday to be open to public

By Eric Tucker And Deb Riechmann
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 12:45 PM | Updated: June 12, 2017 - 01:54 PM
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FILE - In this March 6, 2017, file photo, Attorney General Jeff Sessions speaks at the U.S. Customs and Border Protection office in Washington. Sessions, whose contacts with Russia's ambassador to the U.S. during the presidential campaign has sparked questions, agreed Saturday, June 10, to appear before the Senate intelligence committee as it investigates alleged Russian meddling in the election. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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