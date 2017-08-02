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Sheriff: Captured Alabama inmate won’t get peanut butter

By Freida Frisaro
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 12:21 PM | Updated: August 2, 2017 - 02:50 PM
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This photo provided by the Martin County, Fla., Sheriff's Office, shows Brady Kilpatrick under arrest Tuesday, Aug. 1, 2017, the last of 12 inmates who used peanut butter to escape from an Alabama jail. The inmates escaped Sunday by writing a number in peanut butter over a cell door. An inexperienced guard in a control room thought he was opening the cell, but the number released a door to the outside. (Martin County Sheriff's Office via AP)


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