Short list for high-profile U.S. attorney jobs in New York

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFJlcHVibGljYW4gcG9saXRpY2lhbnMgaW4gTmV3IFlvcmsgaGF2ZSBiZWVu
IHB1dHRpbmcgdG9nZXRoZXIgc2hvcnQgbGlzdHMgb2YgcG90ZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZXMgdG8g
cmVwbGFjZSB0aGUgdG9wIFUuUy4gcHJvc2VjdXRvcnMgaW4gTmV3IFlvcmsgQ2l0eSwgYSBodWIg
Zm9yIHRlcnJvcmlzbSwgaW5zaWRlci10cmFkaW5nIGFuZCBhbnRpY29ycnVwdGlvbiB0cmlhbHMu
PC9wPjxwPlNvbWUgb2YgdGhlIHBlb3BsZSBiZWluZyB0YWxrZWQgYWJvdXQgYXMgY2FuZGlkYXRl
cyBpbmNsdWRlIHRoZSBzb24gb2YgYSBmb3JtZXIgVS5TLiBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsLCBhIGZv
cm1lciBGb3ggTmV3cyBsZWdhbCBhbmFseXN0IGFuZCBhIHByb3NlY3V0b3Igd2hvIGhhZCBhIGNo
YW5jZSB0byBnbyBhZnRlciB0aGUgaGVhZCBvZiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBNb25ldGFyeSBG
dW5kIGJ1dCBkZWNsaW5lZC48L3A+PHA+V2hvZXZlciBpcyBjaG9zZW4gYnkgdGhlIFdoaXRlIEhv
dXNlIHRvIGJlY29tZSB0aGUgVS5TLiBhdHRvcm5leXMgaW4gTWFuaGF0dGFuIGFuZCBCcm9va2x5
biB3aWxsIGJlIGluaGVyaXRpbmcgYSBudW1iZXIgb2YgaGlnaC1wcm9maWxlLCBwb3RlbnRpYWxs
eSBwb2xpdGljYWxseSBmcmF1Z2h0IGludmVzdGlnYXRpb25zIGFuZCBwcm9zZWN1dGlvbnMgdGhh
dCB3ZXJlIHByZXZpb3VzbHkgYmVpbmcgb3ZlcnNlZW4gYnkgcHJvc2VjdXRvcnMgYXBwb2ludGVk
IGJ5IGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHdobyB3ZXJlIGFicnVwdGx5IGRpc21p
c3NlZCB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhc3N1bWUgZXZlcnl0aGluZyYjODIxNztz
IGdvaW5nIHRvIGJlIGV4cGVkaXRlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgVS5TLiBSZXAuIFBldGVyIEtpbmcs
IGEgUmVwdWJsaWNhbiBpbnZvbHZlZCBpbiBoZWxwaW5nIGRyYWZ0IGxpc3RzIG9mIHJlY29tbWVu
ZGVkIGNhbmRpZGF0ZXMuPC9wPjxwPkFtb25nIHRoZSBwZW9wbGUgc2VlbiBhcyBsZWFkaW5nIGNh
bmRpZGF0ZXMgdG8gcmVwbGFjZSBQcmVldCBCaGFyYXJhIGFzIHRoZSBVLlMuIGF0dG9ybmV5IGlu
IE1hbmhhdHRhbiBpcyBNYXJjIE11a2FzZXksIHRoZSBzb24gb2YgZm9ybWVyIFUuUy4gQXR0b3Ju
ZXkgR2VuZXJhbCBNaWNoYWVsIE11a2FzZXksIHdobyBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIGFkbWluaXN0cmF0
aW9uIG9mIFByZXNpZGVudCBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaC48L3A+PHA+TXVrYXNleSwgYSBmb3JtZXIg
ZmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9yLCBpcyBjdXJyZW50bHkgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIHdoaXRlLWNv
bGxhciBkZWZlbnNlIHByYWN0aWNlIGF0IEdyZWVuYmVyZyBUcmF1cmlnLCB3aGVyZSBoZSBpcyBh
IHBhcnRuZXIgd2l0aCBmb3JtZXIgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBNYXlvciBSdWR5IEdpdWxpYW5pLCB3
aG8mIzgyMTc7cyBhIGNsb3NlIGFsbHkgb2YgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcC48L3A+PHA+
TXVrYXNleSBpcyBHaXVsaWFuaSYjODIxNztzIGZhdm9yaXRlIGZvciB0aGUgcG9zdCwgS2luZyBz
YWlkLCBidXQgaWYgcGlja2VkLCBoZSBjb3VsZCBmYWNlIHBvdGVudGlhbCBjb25mbGljdHMgb2Yg
aW50ZXJlc3QgYmVjYXVzZSBvZiB3b3JrIGhlIGhhcyBkb25lIGFzIGEgZGVmZW5zZSBsYXd5ZXIu
PC9wPjxwPk9uZSBvZiBoaXMgY2xpZW50cyBoYXMgYmVlbiBmb3JtZXIgRm94IE5ld3MgY2hhaXJt
YW4gUm9nZXIgQWlsZXMsIHdobyByZXNpZ25lZCBhbWlkIHNleHVhbCBoYXJhc3NtZW50IGFsbGVn
YXRpb25zLiBUaGUgVS5TLiBhdHRvcm5leSYjODIxNztzIG9mZmljZSBpbiBNYW5oYXR0YW4gcmVj
ZW50bHkgc3VicG9lbmFlZCBhIGZvcm1lciBGb3ggTmV3cyBlbXBsb3llZSB0byB0ZXN0aWZ5IGJl
Zm9yZSBhIGdyYW5kIGp1cnkgZXhhbWluaW5nIGhvdyAyMXN0IENlbnR1cnkgRm94IEluYy4gaGFu
ZGxlZCB0aGUgaGFyYXNzbWVudCBzY2FuZGFsLiA8L3A+PHA+T3RoZXIgcG9saXRpY2FsbHkgY2hh
cmdlZCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucyB1bmRlcndheSBpbiB0aGUgTWFuaGF0dGFuIGZlZGVyYWwgcHJv
c2VjdXRvciYjODIxNztzIG9mZmljZSBpbmNsdWRlIGEgcHJvYmUgb2Ygb25saW5lIGNvbW11bmlj
YXRpb25zIGJldHdlZW4gYSB0ZWVuYWdlIGdpcmwgYW5kIGZvcm1lciBVLlMuIFJlcC4gQW50aG9u
eSBXZWluZXIsIGEgRGVtb2NyYXQuPC9wPjxwPlUuUy4gUmVwLiBEYW4gRG9ub3ZhbiwgYSBOZXcg
WW9yayBDaXR5IFJlcHVibGljYW4sIHNhaWQgdGhlIGxpc3Qgb2YgcG9zc2libGUgY2FuZGlkYXRl
cyB0byBiZWNvbWUgVS5TLiBhdHRvcm5leSBpbiBCcm9va2x5biBpbmNsdWRlcyBKb2FuIElsbHV6
emksIGEgbG9uZ3RpbWUgTWFuaGF0dGFuIHByb3NlY3V0b3Igd2hvIHJhbiB1bnN1Y2Nlc3NmdWxs
eSBhcyB0aGUgR09QIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgZGlzdHJpY3QgYXR0b3JuZXkgb24gU3RhdGVuIElz
bGFuZCBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5JbGx1enppJiM4MjE3O3MgcmVjZW50IHZpY3RvcmllcyBhcyBh
IHByb3NlY3V0b3IgaW5jbHVkZSB0aGUgY29udmljdGlvbiBvZiBhIG1hbiBpbiB0aGUgZGVjYWRl
cy1vbGQgY2FzZSBvZiA2LXllYXItb2xkIEV0YW4gUGF0eiwgd2hvIHZhbmlzaGVkIG9uIGhpcyB3
YXkgdG8gc2Nob29sIGluIDE5NzkuPC9wPjxwPlNoZSB3YXMgYWxzbyB0aGUgbGVhZCBwcm9zZWN1
dG9yIGluIGFuIGFib3J0ZWQgY2FzZSBpbiAyMDExIGFnYWluc3QgRG9taW5pcXVlIFN0cmF1c3Mt
S2FobiwgdGhlIGZvcm1lciBoZWFkIG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE1vbmV0YXJ5IEZ1bmQu
IFN0cmF1c3MtS2FobiBoYWQgYmVlbiBhY2N1c2VkIG9mIHNleHVhbGx5IGFzc2F1bHRpbmcgYW4g
aW1taWdyYW50IGhvdXNla2VlcGVyIGluIGEgaG90ZWwuIFByb3NlY3V0b3JzIGRyb3BwZWQgdGhl
IGNhc2UgYWZ0ZXIgaGF2aW5nIGRvdWJ0cyBhYm91dCB0aGUgd29tYW4mIzgyMTc7cyBjcmVkaWJp
bGl0eS48L3A+PHA+T3RoZXIgQnJvb2tseW4gcHJvc3BlY3RzLCBoZSBzYWlkLCBpbmNsdWRlIGZv
cm1lciBmZWRlcmFsIHByb3NlY3V0b3IgSmFtZXMgTWNHb3Zlcm4sIHdobyBoZWxkIGEgdG9wIHNw
b3QgaW4gdGhlIEJyb29rbHluIG9mZmljZSB1bnRpbCBsZWF2aW5nIGxhc3QgeWVhciBmb3IgcHJp
dmF0ZSBwcmFjdGljZSwgYW5kIEFydGh1ciBBaWRhbGEsIGEgZm9ybWVyIHN0YXRlIHByb3NlY3V0
b3Igd2hvIGlzIG5vdyBhIGNyaW1pbmFsIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXkgYW5kIHdhcyBhIEZveCBO
ZXdzIGxlZ2FsIGFuYWx5c3QuPC9wPjxwPkFtb25nIG90aGVyIHRoaW5ncywgdGhlIG5ldyBVLlMu
IGF0dG9ybmV5IGluIEJyb29rbHluIG1heSBoYXZlIHRvIGRlY2lkZSB3aGV0aGVyIHRvIGJyaW5n
IGNpdmlsIHJpZ2h0cyBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgdGhlIHdoaXRlIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIHdo
byBraWxsZWQgYW4gdW5hcm1lZCBibGFjayBtYW4sIEVyaWMgR2FybmVyLCBpbiBhIGNob2tlaG9s
ZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.