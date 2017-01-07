Snow pounds parts of East Coast, spares several big cities

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RFVSSEFNLCBOLkMuOiBTbm93IGFuZCBzbGVldCBwb3VuZGVkIGEgbGFyZ2Ugc3dhdGggb2Yg
dGhlIFUuUy4gRWFzdCBDb2FzdCBvbiBTYXR1cmRheSwgY29hdGluZyByb2FkcyB3aXRoIGljZSBh
bmQgY2F1c2luZyBodW5kcmVkcyBvZiBjcmFzaGVzLiBUaG91c2FuZHMgb2YgcGVvcGxlIGxvc3Qg
cG93ZXIgYW5kIGZvcmVjYXN0ZXJzIHdhcm5lZCBvZiBibGl6emFyZC1saWtlIGNvbmRpdGlvbnMg
ZnJvbSBWaXJnaW5pYSB0byBwYXJ0cyBvZiB0aGUgTm9ydGhlYXN0LjwvcD48cD5Qb2xpY2UgaW52
ZXN0aWdhdGVkIHNldmVyYWwgZmF0YWwgY3Jhc2hlcyBhcyBwb3RlbnRpYWxseSBzdG9ybS1yZWxh
dGVkLCBidXQgc29tZSBvZiB0aGUgU291dGgmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IGNpdGllcyAmIzgyMTI7
IEF0bGFudGEsIENoYXJsb3R0ZSBhbmQgUmFsZWlnaCAmIzgyMTI7IGFwcGVhcmVkIHRvIGF2b2lk
IHRoZSB3b3JzdCBvZiB0aGUgc3Rvcm0uIEF1dGhvcml0aWVzIHByYWlzZWQgcmVzaWRlbnRzIGZv
ciBsZWFybmluZyB0aGUgbGVzc29ucyBvZiBwYXN0IHN0b3JtcyB0aGF0IHJlc3VsdGVkIGluIGlj
eSBncmlkbG9jaywgd2hlcmUgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBlb3BsZSB3ZXJlIHN0cmFuZGVkIGFsb25n
IHRoZSBpbnRlcnN0YXRlcy4gQnV0IG9mZmljaWFscyB3YXJuZWQgdGhhdCBiaXR0ZXIgY29sZCB3
b3VsZCBrZWVwIHJvYWRzIHRyZWFjaGVyb3VzIHdlbGwgYWZ0ZXIgdGhlIHNub3cgYW5kIHNsZWV0
IHN0b3BwZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBJIHRlbGwgeW91IGFueXRoaW5nIGl0IHdvdWxkIGJl
IHN0YXkgaG9tZSwmIzgyMjE7IE5vcnRoIENhcm9saW5hIEdvdi4gUm95IENvb3BlciBzYWlkLiAm
IzgyMjA7RG8gbm90IGdvIG91dCBhbmQgZHJpdmUgb24gdGhlIHJvYWRzIHVubGVzcyB5b3UgYWJz
b2x1dGVseSBoYXZlIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHN0b3JtIGxpbmdlcmVkIGluIG5vcnRo
ZWFzdGVybiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBhbmQgc291dGhlYXN0ZXJuIFZpcmdpbmlhLCB3aGVyZSBi
bGl6emFyZCBjb25kaXRpb25zIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQuIFRoZSB3ZWF0aGVyIHdhcyBiZWxpZXZl
ZCB0byBiZSByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgYSAyMC12ZWhpY2xlIHBpbGV1cCBvbiBhIENvbm5lY3Rp
Y3V0IGhpZ2h3YXksIGFsdGhvdWdoIGluaXRpYWwgcmVwb3J0cyBpbmRpY2F0ZWQgdGhlcmUgd2Vy
ZSBubyBzZXJpb3VzIGluanVyaWVzLjwvcD48cD5BIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBt
YXAgc2hvd2VkIHRoZSBzbm93ZmFsbCBzZWVtZWQgdG8gZm9sbG93IHRoZSBJbnRlcnN0YXRlIDg1
IGNvcnJpZG9yIHRocm91Z2ggdGhlIHN0YXRlLCB3aXRoIGxvY2F0aW9ucyBhbG9uZyBhbmQgbm9y
dGggb2YgdGhlIGhpZ2h3YXkgcmVjZWl2aW5nIHNub3csIGFuZCBhcmVhcyB0byB0aGUgc291dGgg
Z2V0dGluZyByYWluIGFuZCBzbGVldC48L3A+PHA+U25vd2ZhbGwgdG90YWxzIHJlYWNoZWQgdXAg
dG8gMTAgaW5jaGVzIGluIGF0IGxlYXN0IHNldmVuIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGxvY2F0aW9ucywg
aW5jbHVkaW5nIEdyZWVuc2Jvcm8gYW5kIEhpZ2ggUG9pbnQsIExld2lzdmlsbGUgaW4gRm9yc3l0
aCBDb3VudHksIGFuZCBMZW5vaXIgYW5kIFJob2RoaXNzIGluIENhbGR3ZWxsIENvdW50eSwgYWNj
b3JkaW5nIHRvIHByZWxpbWluYXJ5IGZpZ3VyZXMgZnJvbSB0aGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBT
ZXJ2aWNlLjwvcD48cD5BIGZvb3Qgb2Ygc25vdyBmZWxsIGluIHBhcnRzIG9mIGVhc3Rlcm4gVmly
Z2luaWEsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlLCBhbmQgYSBi
bGl6emFyZCB3YXJuaW5nIHdhcyBpc3N1ZWQgZm9yIHRoZSBjaXRpZXMgYWxvbmcgdGhlIGNvYXN0
LjwvcD48cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSByZXBvcnRlZCBtb3JlIHRoYW4gNzAwIGNyYXNoZXMsIHdo
aWxlIFZpcmdpbmlhIFN0YXRlIFBvbGljZSBzYWlkIHRoZXkgcmVzcG9uZGVkIHRvIDUwMCBjcmFz
aGVzLiBQYXJ0cyBvZiB0aHJlZSBpbnRlcnN0YXRlcyBpbiBNaXNzaXNzaXBwaSB3ZXJlIGdyaWRs
b2NrZWQgYnkgaWN5IGNvbmRpdGlvbnMuIEh1bmRyZWRzIG9mIGZsaWdodHMgd2VyZSBjYW5jZWxl
ZCwgZnJvbSBBdGxhbnRhIHRvIGFpcnBvcnRzIGZhcnRoZXIgbm9ydGguPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0
IHRocmVlIGRlYXRocyBhcmUgYmVpbmcgYmxhbWVkIG9uIHRoZSB3ZWF0aGVyLiBJbiBLZW50dWNr
eSwgYSBtYW4gd2FzIGtpbGxlZCB3aGVuIGhpcyBwaWNrdXAgdHJ1Y2sgd2VudCBvZmYgYSBzbm93
LXNsaWNrZW5lZCBLZW50dWNreSByb2FkIFRodXJzZGF5LiBJbiBHZW9yZ2lhLCBhIDIwLXllYXIt
b2xkIEdlb3JnaWEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBzdHVkZW50IHdhcyBraWxsZWQgYWZ0ZXIgaGlz
IFNVViBjcmFzaGVkIG9uIEludGVyc3RhdGUgNzUgaW4gTW9ucm9lIENvdW50eS4gVmlyZ2luaWEg
U3RhdGUgUG9saWNlIHNheSBzbGljayByb2FkcyBjYXVzZWQgYSBtYW4mIzgyMTc7cyBTVVYgdG8g
cnVuIG9mZiB0aGUgcm9hZCBhbmQgb3ZlcnR1cm4gaW4gYSBjcmVlaywga2lsbGluZyBoaW0uIDwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.