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Solo climber is first up mighty California rock without ropes

By Olga R. Rodriguez
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 07:29 PM
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This Jan. 14, 2015 photo shows El Capitan in Yosemite National Park, Calif. An elite rock climber has become the first to climb alone to the top of the massive granite wall in Yosemite National Park without ropes or safety gear. National Geographic documented Alex Honnold's historic ascent of El Capitan on Saturday saying the 31-year-old completed the "free solo" climb Saturday in nearly four hours. (AP Photo/Ben Margot)


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