Son of Nashville mayor dies of apparent drug overdose

PHA+VGhlIG9ubHkgc29uIG9mIE5hc2h2aWxsZSBNYXlvciBNZWdhbiBCYXJyeSAmIzgyMTI7IHdo
b20gaGVyIG9mZmljZSBkZXNjcmliZWQgYXMgJiM4MjIwO2Ega2luZCBzb3VsIGZ1bGwgb2YgbGlm
ZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBoYXMgZGllZCBvZiBhbiBhcHBhcmVudCBkcnVnIG92ZXJkb3NlLCBh
bmQgc2hlIGFza2VkIGZvciBwcml2YWN5IGFzIHNoZSBhbmQgaGVyIGh1c2JhbmQgZmFjZSBsaWZl
ICYjODIyMDt3aXRob3V0IGhpcyBsYXVnaHRlciBhbmQgbG92ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBv
ZmZpY2UgcmVsZWFzZWQgYSBzdGF0ZW1lbnQgU3VuZGF5IGZyb20gQmFycnkgYW5kIGhlciBodXNi
YW5kLCBCcnVjZSwgc2F5aW5nIDIyLXllYXItb2xkIE1heCBCYXJyeSBkaWVkIFNhdHVyZGF5IG5p
Z2h0IGluIERlbnZlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Vhcmx5IHRoaXMgbW9ybmluZywgd2UgcmVjZWl2
ZWQgbmV3cyB0aGF0IG5vIHBhcmVudHMgc2hvdWxkIGV2ZXIgaGF2ZSB0byBoZWFyLCYjODIyMTsg
dGhlIGNvdXBsZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T3VyIHNvbiBNYXggc3VmZmVyZWQgZnJvbSBhbiBvdmVy
ZG9zZSBhbmQgcGFzc2VkIGF3YXkuIFdlIGNhbm5vdCBiZWdpbiB0byBkZXNjcmliZSB0aGUgcGFp
biBhbmQgaGVhcnRicmVhayB0aGF0IGNvbWVzIHdpdGggbG9zaW5nIG91ciBvbmx5IGNoaWxkLiBP
dXIgc29uIHdhcyBhIGtpbmQgc291bCBmdWxsIG9mIGxpZmUgYW5kIGxvdmUgZm9yIGhpcyBmYW1p
bHkgYW5kIGZyaWVuZHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXggQmFycnkgZ3JhZHVhdGVkIGluIEp1bmUg
ZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBQdWdldCBTb3VuZCBpbiBUYWNvbWEsIFdhc2hpbmd0b24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgZmFtaWx5IHdvdWxkIGdyZWF0bHkgYXBwcmVjaWF0ZSB5b3VyIHRo
b3VnaHRzIGFuZCBwcmF5ZXJzLCBhbmQgd291bGQgcmVzcGVjdGZ1bGx5IGFzayBmb3IgcHJpdmFj
eSBhcyB3ZSBtb3VybiB0aGUgbG9zcyBvZiBvdXIgY2hpbGQgYW5kIGJlZ2luIHRvIHVuZGVyc3Rh
bmQgYSB3b3JsZCB3aXRob3V0IGhpcyBsYXVnaHRlciBhbmQgbG92ZSBpbiBvdXIgbGl2ZXMsJiM4
MjIxOyB0aGUgc3RhdGVtZW50IHNhaWQuPC9wPjxwPkZ1bmVyYWwgYXJyYW5nZW1lbnRzIGFyZSBw
ZW5kaW5nLiBUaGUgVGVubmVzc2VhbiByZXBvcnRlZCBhIHZpc2l0YXRpb24gaXMgc2V0IGZvciBN
b25kYXkgZXZlbmluZyBhdCBWYW5kZXJiaWx0IFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBCbGFpciBTY2hv
b2wgb2YgTXVzaWMsIGFuZCBhIG1lbW9yaWFsIHNlcnZpY2UgaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBUdWVz
ZGF5IG1vcm5pbmcgYXQgdGhlIEJlbGNvdXJ0IFRoZWF0cmUgaW4gTmFzaHZpbGxlLjwvcD48cD5E
ZW52ZXIgcG9saWNlIHNwb2tlc3dvbWFuIFJhcXVlbCBMb3BleiBkZWNsaW5lZCB0byBzZWFyY2gg
dGhlIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyByZWNvcmRzIGFuZCBsb2dzIGZvciB0aGUgcG9saWNlIHJl
cG9ydCBvZiBCYXJyeSYjODIxNztzIGRlYXRoLCBzYXlpbmcgdGhhdCB3b3VsZCB2aW9sYXRlIHRo
ZSBkZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgcG9saWN5IG9mIG5vdCBpZGVudGlmeWluZyB2aWN0aW1zLjwv
cD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3IgTWVsaW5kYSBSb3NlIG9mIHRoZSBKZWZmZXJzb24gQ291bnR5IENv
cm9uZXImIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgaW4gRGVudmVyIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlciB0aGF0IGFu
IG9mZmljaWFsIGNhdXNlIG9yIG1hbm5lciBvZiBkZWF0aCB3b3VsZCBub3QgYmUgZGVjbGFyZWQg
dW50aWwgYWZ0ZXIgdGhlIHJlc3VsdHMgb2YgYW4gYXV0b3BzeSwgd2hpY2ggd2FzIHBsYW5uZWQg
Zm9yIFN1bmRheS48L3A+PHA+VGhlIG5ld3NwYXBlciByZXBvcnRlZCBNYXggQmFycnkgaGFkIHJl
Y2VudGx5IG1vdmVkIHRvIERlbnZlci4gSmVmZmVyc29uIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mg
T2ZmaWNlIHNwb2tlc3dvbWFuIEplbm55IEZ1bHRvbiB0b2xkIFRoZSBEZW52ZXIgUG9zdCB0aGF0
IEJhcnJ5IGRpZWQgYXQgYSBwcml2YXRlIHJlc2lkZW5jZSBpbiB0aGUgY291bnR5LiBGdWx0b24g
YWRkZWQgdGhlIGRlYXRoIGlzIG5vdCBjb25zaWRlcmVkIHN1c3BpY2lvdXMuPC9wPjxwPk1lZ2Fu
IEJhcnJ5IHdhcyBzd29ybiBpbiBhcyBOYXNodmlsbGUmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBmZW1hbGUgbWF5
b3IgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTUgd2l0aCBoZXIgaHVzYmFuZCBhbmQgc29uIGJ5IGhlciBzaWRl
LiBNYXggQmFycnkgYmVhci1odWdnZWQgaGlzIG1vbSBhZnRlciB0aGUgb2F0aCBvZiBvZmZpY2Us
IHNhdCBqdXN0IHRvIGhlciByaWdodCBhcyBzaGUgZ2F2ZSBoZXIgaW5hdWd1cmFsIHNwZWVjaCBh
bmQga2lzc2VkIGhlciBhZnRlcndhcmQuPC9wPjxwPlRlbm5lc3NlZSBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxz
IEp1ZGdlIFJpY2hhcmQgSC4gRGlua2lucywgd2hvIGlzc3VlZCB0aGUgb2F0aCwgc2FpZCBoaXMg
c29uIGFuZCBNYXggQmFycnkgc3RhcnRlZCBzY2hvb2wgdG9nZXRoZXIgaW4ga2luZGVyZ2FydGVu
IGFuZCB0aGUganVkZ2UgY29hY2hlZCBib3RoIG9uIHlvdXRoIGJhc2tldGJhbGwgYW5kIGJhc2Vi
YWxsIHRlYW1zLjwvcD48cD5EaW5raW5zIHNhaWQgdGhlIEJhcnJ5IGZhbWlseSB3b3VsZCBob3N0
IGFuIGFubnVhbCBob2xpZGF5IHBhcnR5IHdpdGggYSBob3VzZWZ1bCBvZiBraWRzLjwvcD48cD5N
YXggQmFycnkgJiM4MjIwO2hhZCBhIGxvdmluZyBlbnZpcm9ubWVudCwmIzgyMjE7IERpbmtpbnMg
c2FpZCBpbiBhIHRlbGVwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcgU3VuZGF5LiAmIzgyMjA7SGUgd2FzIG5vdCBw
YW1wZXJlZCBhbmQgc3BvaWxlZC4gSGUgd2FzIHZlcnkgZ3JvdW5kZWQsIGhhZCBhIHZlcnkgaGFw
cHkgY2hpbGRob29kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWV0cm8gQ291bmNpbCBNZW1iZXIgRmFiaWFuIEJl
ZG5lIHNhaWQgQmFycnkgYXR0ZW5kZWQgdGhlIHNhbWUgaGlnaCBzY2hvb2wgYXMgaGlzIHNvbiwg
YW5kIHNhdyBoaW0gb2Z0ZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBzZWVtZWQgbGlrZSBhIGdvb2Qga2lk
LCBuaWNlIGZyaWVuZGx5IGF0dGl0dWRlLCYjODIyMTsgQmVkbmUgc2FpZCBpbiBhIEZhY2Vib29r
IG1lc3NhZ2UgU3VuZGF5LiAmIzgyMjA7V2hlbiBJIHNlcnZlZCB3aXRoIHRoZSBNYXlvciBpbiB0
aGUgQ291bmNpbCBhbmQgdmlzaXRlZCBoZXIgaG9tZSB0aGV5IHNlZW1lZCB0byBoYXZlIGEgZ3Jl
YXQgcmVsYXRpb25zaGlwIGF0IGhvbWUgYXMgd2VsbC4gSXQgaXMgYSBkZXZhc3RhdGluZyBsb3Nz
IHRvIGFsbCBvZiBOYXNodmlsbGUsIHdlIGxvdmUgb3VyIE1heW9yIGFuZCBoZXIgZmFtaWx5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+Q29uZG9sZW5jZXMgZm9yIHRoZSBCYXJyeSBmYW1pbHkgcG91cmVkIGluIG9u
IHNvY2lhbCBtZWRpYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vIHBhcmVudCBzaG91bGQgZXZlciBsaXZlIHRv
IHNlZSB0aGUgcGFzc2luZyBvZiBhIGNoaWxkLCYjODIyMTsgTmFzaHZpbGxlIFNoZXJpZmYgRGFy
b24gSGFsbCBzYWlkIG9uIFR3aXR0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBUZW5uZXNzZWUgVGl0YW5zIHBvc3Rl
ZCBhIHN0YXRlbWVudCBvZiBzeW1wYXRoeSBvbiBpdHMgd2Vic2l0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO091
ciBvcmdhbml6YXRpb24mIzgyMTc7cyB0aG91Z2h0cyBhbmQgcHJheWVycyBhcmUgd2l0aCBNYXlv
ciBCYXJyeSBhbmQgaGVyIGZhbWlseSBkdXJpbmcgdGhpcyBkaWZmaWN1bHQgdGltZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5SYWJ5IHJlcG9ydGVkIGZyb20gQ2hh
cmxlc3RvbiwgV2VzdCBWaXJnaW5pYS4gQVAgd3JpdGVyIFRhbWFyYSBMdXNoIGNvbnRyaWJ1dGVk
IGZyb20gVGFtcGEsIEZsb3JpZGEuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.