South Carolina teen’s mother ’shocked and saddened’ by school shooting

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9XTlZJTExFLCBTLkMuOiBUaGUgbW90aGVyIG9mIGEgdGVlbiBhY2N1c2VkIG9mIGtpbGxp
bmcgaGlzIGZhdGhlciBhbmQgd291bmRpbmcgdHdvIHN0dWRlbnRzIGFuZCBhIHRlYWNoZXIgYXQg
YSBydXJhbCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBlbGVtZW50YXJ5IHNjaG9vbCBzYXlzIGhpcyBmYW1pbHkg
aXMgJiM4MjIwO3Nob2NrZWQgYW5kIHNhZGRlbmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNob290aW5n
IGJlZ2FuIFdlZG5lc2RheSBhZnRlcm5vb24gaW4gcnVyYWwgYXJlYSBvZiBUb3dudmlsbGUgbmVh
ciB0aGUgR2VvcmdpYS1Tb3V0aCBDYXJvbGluYSBsaW5lLiBBdXRob3JpdGllcyBzYXkgdGhlIHRl
ZW5hZ2VyIGtpbGxlZCA0Ny15ZWFyLW9sZCBKZWZmcmV5IE9zYm9ybmUgYW5kIHRoZW4gZHJvdmUg
dG8gVG93bnZpbGxlIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCBhYm91dCAyIG1pbGVzIGF3YXkuPC9wPjxw
PkluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgUGFzdG9yIEphbWVzIFNvdXRoIHByb3ZpZGVkIHRvIGxvY2Fs
IG1lZGlhIG91dGxldHMsIFRpZmZuZXkgT3Nib3JuZSBzYXlzIHRoZSBmYW1pbHkgJiM4MjIwO2Nh
bm5vdCBleHByZXNzIHRoZSBkZXZhc3RhdGlvbiB3ZSBmZWVsIGF0IHRoZSBsb3NzIG9mIG91ciBi
ZWxvdmVkIEplZmYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBoYXZlIG5vdCByZWxlYXNlZCB0
aGUgc3VzcGVjdCYjODIxNztzIG5hbWUgb3IgYWdlIGJleW9uZCBzYXlpbmcgaGUmIzgyMTc7cyBh
IHRlZW4uIFNvdXRoIHNheXMgTXJzLiBPc2Jvcm5lIGZvdW5kIG91dCBhYm91dCB0aGUgc2hvb3Rp
bmcgdGhyb3VnaCBtZWRpYSByZXBvcnRzLiBBbmRlcnNvbiBDb3VudHkgU2hlcmlmZiBKb2huIFNr
aXBwZXIgc2FpZCBlYXJsaWVyIHRoYXQgc2hlIHdhcyBhdCB3b3JrIGF0IHRoZSB0aW1lIG9mIHRo
ZSBzaG9vaW5nLjwvcD48cD5Ta2lwcGVyIHNhaWQgSmFtaWUgQnJvY2ssIGEgMzAteWVhciB2ZXRl
cmFuIG9mIHRoZSBUb3dudmlsbGUgVm9sdW50ZWVyIEZpcmUgRGVwYXJ0bWVudCwgJiM4MjIwO2p1
c3QgdG9vayBoaW0gZG93biYjODIyMTsgYW5kIHN0b3BwZWQgdGhlIHRlZW4gYmVmb3JlIGhlIGNv
dWxkIGdldCBpbnNpZGUgdGhlIHNjaG9vbC4gVGhlIHNoZXJpZmYgc2FpZCB0aGUgZmlyZSBzdGF0
aW9uIGlzIGNsb3NlIHRvIHRoZSBzY2hvb2wsIGFuZCBCcm9jayBhcnJpdmVkIGJlZm9yZSBvdGhl
ciBvZmZpY2VycyByZXNwb25kaW5nIHRvIHRoZSBkaXNwYXRjaC48L3A+PHA+QnJvY2sgaGFzIHNh
aWQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IGF0dGVudGlvbiBmb3IgaGlzIGFjdGlvbnMuPC9wPjxw
PkhlICYjODIyMDt3YW50cyB0byByZW1haW4gaHVtYmxlIGFuZCBxdWlldCBhYm91dCBpdCYjODIy
MTsgYXMgaGUgYmVsaWV2ZXMgJiM4MjIwO2hlIGRpZCBub3RoaW5nIGFueSBvZiB0aGUgb3RoZXIg
dm9sdW50ZWVyIGZpcmVmaWdodGVycyB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGRvbmUsJiM4MjIxOyBz
YWlkIFNjb3R0IFN0b2xsZXIgd2l0aCBBbmRlcnNvbiBDb3VudHkgRW1lcmdlbmN5IE1hbmFnZW1l
bnQuPC9wPjxwPlJlZ2FyZGxlc3MsIGhlIHNhaWQsICYjODIyMDtGaXJlZmlnaHRlciBCcm9jayBp
cyBhYnNvbHV0ZWx5IGEgaGVyby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0ZWFjaGVyIHdvdW5kZWQgaW4g
dGhlIHNob290aW5nLCBNZWdoYW4gSG9sbGluZ3N3b3J0aCwgYWxzbyB3YXMgcmVsdWN0YW50IHRv
IHRhbGsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgbm90IGludGVyZXN0ZWQgaW4gZ2l2aW5nIGludGVy
dmlld3Mgb3IgYW5zd2VyaW5nIHF1ZXN0aW9ucyBvZiBhbnkga2luZCwmIzgyMjE7IGEgc2lnbiBw
b3N0ZWQgb24gdGhlIGZyb250IGRvb3Igb2YgaGVyIGhvbWUgVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZyByZWFk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXNrIHRoYXQgeW91IHJlc3BlY3Qgb3VyIHByaXZhY3ksJiM4MjIx
OyB0aGUgbm90ZSBzYWlkLCB3aGlsZSBleHByZXNzaW5nIGFwcHJlY2lhdGlvbiBmb3IgdGhvc2Ug
Y29uY2VybmVkIGFib3V0IGhlci48L3A+PHA+U2hlcmlmZiYjODIxNztzIEx0LiBTaGVpbGEgQ29s
ZSBzYWlkIG9mZmljZXJzIGFuZCBmb3JlbnNpYyBzcGVjaWFsaXN0cyB3ZXJlIHJldHVybmluZyB0
byB0aGUgc2Nob29sIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcgdG8gcmVzdW1lIHRoZWlyIGludmVzdGlnYXRp
b24uIEF1dGhvcml0aWVzIGFsc28gc2FpZCBhdWRpbyBmcm9tIHRoZSA5MTEgY2FsbHMgbWFkZSBh
ZnRlciB0aGUgc2hvb3RpbmdzIHdpbGwgbm90IGJlIHJlbGVhc2VkIHdoaWxlIHRoZSBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uIGlzIG9uZ29pbmcuPC9wPjxwPkFuZGVyc29uIENvdW50eSBDb3JvbmVyIEdyZWcgU2hv
cmUgc2FpZCB0aGUgdGVlbiwgY3J5aW5nIGFuZCB1cHNldCwgY2FsbGVkIGhpcyBncmFuZG1vdGhl
ciYjODIxNztzIGNlbGxwaG9uZSBhdCAxOjQ0IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LCBBbmRlcnNvbiBDb3Vu
dHkgQ29yb25lciBHcmVnIFNob3JlIHNhaWQuIFRoZSBncmFuZHBhcmVudHMgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgdW5kZXJzdGFuZCB3aGF0IHdhcyBnb2luZyBvbiwgc28gdGhleSB3ZW50IHRvIGhpcyBob21l
IGp1c3QgMTAwIHlhcmRzIGF3YXkuIFdoZW4gdGhleSBnb3QgdGhlcmUsIHRoZXkgZm91bmQgT3Ni
b3JuZSBkZWFkIGFuZCB0aGVpciBncmFuZHNvbiBnb25lLjwvcD48cD5BYm91dCBvbmUgbWludXRl
IGxhdGVyLCBhdXRob3JpdGllcyByZWNlaXZlZCBhIDkxMSBjYWxsIGZyb20gYSB0ZWFjaGVyIGF0
IHRoZSBzY2hvb2wgaW4gdGhpcyBydXJhbCB0b3duIG9uIHRoZSBhYm91dCAxMTAgbWlsZXMgbm9y
dGhlYXN0IG9mIEF0bGFudGEgbmVhciB0aGUgR2VvcmdpYS1Tb3V0aCBDYXJvbGluYSBib3JkZXIu
PC9wPjxwPlRoZSBzaG9vdGVyIGRyb3ZlIGEgdHJ1Y2sgaW50byB0aGUgc2Nob29sIHBhcmtpbmcg
bG90IGFuZCBpbW1lZGlhdGVseSBzdGFydGVkIGZpcmluZyBhcyBoZSBnb3Qgb3V0IGFuZCBtb3Zl
ZCB0b3dhcmQgdGhlIHNjaG9vbCwgU2tpcHBlciBzYWlkLiBIZSBkaWQgbm90IGtub3cgd2hvIHRo
ZSB0cnVjayB0aGUgdGVlbiBkcm92ZSB3YXMgcmVnaXN0ZXJlZCB0byBhbmQgZGVjbGluZWQgdG8g
c2F5IGhvdyBtYW55IHNob3RzIHdlcmUgZmlyZWQuPC9wPjxwPk9uZSBzdHVkZW50IHdhcyBzaG90
IGluIHRoZSBsZWcgYW5kIHRoZSBvdGhlciBpbiB0aGUgZm9vdCwgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIENh
cHQuIEdhcmxhbmQgTWFqb3Igc2FpZC4gQm90aCBzdHVkZW50cyB3ZXJlIG1hbGUuIFRoZSB0ZWFj
aGVyIHdhcyBoaXQgaW4gdGhlIHNob3VsZGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGhlYXJ0YnJv
a2VuIGFib3V0IHRoaXMgc2Vuc2VsZXNzIGFjdCBvZiB2aW9sZW5jZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSm9h
bm5lIEF2ZXJ5LCBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3Qgc3VwZXJpbnRlbmRlbnQuIFNoZSBjYW5jZWxlZCBj
bGFzc2VzIGF0IHRoZSBzY2hvb2wgZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3ZWVrLjwvcD48cD5UZWxl
dmlzaW9uIGltYWdlcyBzaG93ZWQgb2ZmaWNlcnMgc3dhcm1pbmcgdGhlIHNjaG9vbCBhZnRlciB0
aGUgcmVwb3J0IG9mIGFuIGFjdGl2ZSBzaG9vdGVyLiBTb21lIHdlcmUgb24gdG9wIG9mIHRoZSBy
b29mIHdoaWxlIG90aGVycyB3ZXJlIHdhbGtpbmcgYXJvdW5kIHRoZSBidWlsZGluZy4gU3R1ZGVu
dHMgd2VyZSBkcml2ZW4gYXdheSBvbiBidXNlcyBhY2NvbXBhbmllZCBieSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNl
cnMgdG8gYSBuZWFyYnkgY2h1cmNoLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYWlkIHRoZXkgZG9uJiM4
MjE3O3QgeWV0IGtub3cgYSBtb3RpdmUgZm9yIHRoZSBzaG9vdGluZyBhbmQgdGhleSB3ZXJlIG5v
dCBzdXJlIGlmIHRoZSBzdHVkZW50cyBhbmQgdGVhY2hlciB3ZXJlIHRhcmdldGVkLiBUaGUgc2hl
cmlmZiBzYWlkIHRoZSB0ZWVuIGhhZCBiZWVuIGhvbWVzY2hvb2xlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZXJlIGFyZSBubyByYWNpYWwgdW5kZXJ0b25lcyB0aGVyZS4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyB0ZXJy
b3Jpc20gaW52b2x2ZWQsJiM4MjIxOyBNYWpvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgY29u
ZmlkZW50IHdlIGhhdmUgdGhlIHNvbGUgc2hvb3RlciBhbmQgbm8gb25lIGVsc2UgaXMgaW52b2x2
ZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIHN0dWRlbnRzIGFuZCB0aGUgdGVhY2hlciB3ZXJl
IHJlbGVhc2VkIGZyb20gdGhlIGhvc3BpdGFsIFdlZG5lc2RheSBldmVuaW5nLCBBbk1lZCBIZWFs
dGggc3Bva2Vzd29tYW4gSnVhbmEgU2xhZGUgc2FpZC4gR3JlZW52aWxsZSBIZWFsdGggU3lzdGVt
IHNwb2tlc3dvbWFuIFNhbmR5IERlZXMgc2FpZCB0aGUgb3RoZXIgc3R1ZGVudCwgSmFjb2IgSGFs
bCwgcmVtYWluZWQgaW4gY3JpdGljYWwgY29uZGl0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgc2Nob29sIHN1cnJv
dW5kZWQgYnkgd29ya2luZyBmYXJtcyBoYXMgYWJvdXQgMzAwIHN0dWRlbnRzIGluIGl0cyBwcmUt
a2luZGVyZ2FydGVuIHRvIHNpeHRoLWdyYWRlIGNsYXNzcm9vbXMuIEFib3V0IDkwIHBlcmNlbnQg
b2YgdGhlIHN0dWRlbnRzIGFyZSB3aGl0ZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHN0YXRlIHJlY29yZHMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSBjb3VudHJ5LCYjODIyMTsgQnJhbmRpIFBpZXJjZSwgdGhl
IG1vdGhlciBvZiBhIHNpeHRoLWdyYWRlciwgdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBhcyBz
aGUgYmVnYW4gdG8gY3J5LiAmIzgyMjA7WW91IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhpcyBpbiB0aGUg
Y291bnRyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lh
dGVkIFByZXNzIHdyaXRlcnMgU2Vhbm5hIEFkY294LCBKYWNrIEpvbmVzIGFuZCBNZWcgS2lubmFy
ZCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydCBmcm9tIENvbHVtYmlhLCBTb3V0aCBDYXJvbGlu
YS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.