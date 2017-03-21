South Dakota confirms Dakota Access oil pipeline vandalism

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QklTTUFSQ0ssIE4uRC46IEF1dGhvcml0aWVzIGluIFNvdXRoIERha290YSBvbiBUdWVzZGF5
IGNvbmZpcm1lZCBhbiBpbmNpZGVudCBvZiB2YW5kYWxpc20gYWdhaW5zdCB0aGUgRGFrb3RhIEFj
Y2VzcyBvaWwgcGlwZWxpbmUgaW4gd2hpY2ggc29tZW9uZSBidXJuZWQgYSBob2xlIHRocm91Z2gg
YW4gZW1wdHkgc2VjdGlvbiBvZiBwaXBlLjwvcD48cD5UZXhhcy1iYXNlZCBwaXBlbGluZSBkZXZl
bG9wZXIgRW5lcmd5IFRyYW5zZmVyIFBhcnRuZXJzIHNhaWQgaW4gY291cnQgZG9jdW1lbnRzIE1v
bmRheSB0aGF0IHRoZXJlIGhhdmUgYmVlbiAmIzgyMjA7cmVjZW50IGNvb3JkaW5hdGVkIHBoeXNp
Y2FsIGF0dGFja3MgYWxvbmcgdGhlIHBpcGVsaW5lIHRoYXQgcG9zZSB0aHJlYXRzIHRvIGxpZmUs
IHBoeXNpY2FsIHNhZmV0eSBhbmQgdGhlIGVudmlyb25tZW50LiYjODIyMTsgVGhlIGNvbXBhbnkg
ZGlkbiYjODIxNzt0IHByb3ZpZGUgZnVydGhlciBkZXRhaWxzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGxvY2F0
aW9ucyBvZiB0aGUgYXR0YWNrcywgYW5kIEVUUCBzcG9rZXN3b21hbiBWaWNraSBHcmFuYWRvIG9u
IFR1ZXNkYXkgZGVjbGluZWQgY29tbWVudC48L3A+PHA+U291dGggRGFrb3RhIGF0dG9ybmV5IGdl
bmVyYWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gU2FyYSBSYWJlcm4gY29uZmlybWVkIG9u
ZSBpbmNpZGVudCBvZiB3aGF0IHNoZSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO2ZlbG9ueSB2YW5kYWxpc20mIzgy
MjE7IHNvdXRoZWFzdCBvZiBTaW91eCBGYWxscyBvbiBGcmlkYXkuIExpbmNvbG4gQ291bnR5IFNo
ZXJpZmYmIzgyMTc7cyBEZXB1dHkgQ2hhZCBCcm93biBzYWlkIGl0IGhhcHBlbmVkIGF0IGFuIGFi
b3ZlLWdyb3VuZCB2YWx2ZSBzaXRlIHRoYXQgaGFkIG5vIGZlbmNpbmcgb3Igb3RoZXIgc2VjdXJp
dHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIGRlcHV0aWVzIGFycml2ZWQsIHRoZXkgb2JzZXJ2ZWQgd2hh
dCBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBhIGhvbGUgaW4gdGhlIHBpcGUsIGFuZCBpdCBsb29rZWQgbGlrZSB0
aGVyZSB3YXMgYnVybiBhcm91bmQgdGhlIGhvbGUsJiM4MjIxOyBCcm93biBzYWlkLCBhZGRpbmcg
aXQgd2FzIHBvc3NpYmxlIHRoZSB2YW5kYWxpc20gd2FzIGRvbmUgd2l0aCBhIGJsb3d0b3JjaC48
L3A+PHA+Tm8gaW5qdXJpZXMgd2VyZSByZXBvcnRlZCBhbmQgbm8gc3VzcGVjdHMgd2VyZSBpbW1l
ZGlhdGVseSBpZGVudGlmaWVkLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gQnJvd24uIExvY2FsIGFuZCBzdGF0ZSBv
ZmZpY2lhbHMgd2VyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGFuZCBhbHNvIG5vdGlmaWVkIHRoZSBGQkksIGhl
IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSAkMy44IGJpbGxpb24gcGlwZWxpbmUgcnVucyAxLDIwMCBtaWxlcyB0
aHJvdWdoIHRoZSBEYWtvdGFzLCBJb3dhIGFuZCBJbGxpbm9pcy4gU3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIGlu
IE5vcnRoIERha290YSwgSW93YSBhbmQgSWxsaW5vaXMgb24gVHVlc2RheSBzYWlkIHRoZXkgd2Vy
ZSBub3QgYXdhcmUgb2YgYW55IHBpcGVsaW5lIGF0dGFja3MgaW4gdGhlaXIgc3RhdGVzLjwvcD48
cD5Db21wYW55IGF0dG9ybmV5IFdpbGxpYW0gU2NoZXJtYW4gc2FpZCBpbiB0aGUgY291cnQgZG9j
dW1lbnRzIHRoYXQgRVRQIHN0aWxsIHBsYW5zIHRvIGhhdmUgb2lsIGZsb3dpbmcgdGhpcyB3ZWVr
IHRocm91Z2ggdGhlIHBpcGVsaW5lLjwvcD48cD5FbnZpcm9ubWVudGFsIGFjdGl2aXN0cyB3aG8g
dHJpZWQgdG8gZGlzcnVwdCBzb21lIG9pbCBwaXBlbGluZSBvcGVyYXRpb25zIGluIGZvdXIgc3Rh
dGVzIGxhc3QgeWVhciB0byBwcm90ZXN0IHRoZSBEYWtvdGEgQWNjZXNzIHBpcGVsaW5lIHNhaWQg
VHVlc2RheSB0aGF0IHRoZXkgd2VyZW4mIzgyMTc7dCByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgYW55IHJlY2Vu
dCBhdHRhY2tzIG9uIHRoYXQgcGlwZWxpbmUuPC9wPjxwPkpheSBPJiM4MjE3O0hhcmEgd2l0aCB0
aGUgQ2xpbWF0ZSBEaXNvYmVkaWVuY2UgQ2VudGVyIHRvbGQgdGhlIEFQIHRoYXQgQ2xpbWF0ZSBE
aXJlY3QgQWN0aW9uIHdhc24mIzgyMTc7dCBpbnZvbHZlZCwgYW5kIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBh
d2FyZSBvZiBhbnlvbmUgY2xhaW1pbmcgcmVzcG9uc2liaWxpdHkuPC9wPjxwPkluIE9jdG9iZXIs
IENsaW1hdGUgRGlyZWN0IEFjdGlvbiBhY3RpdmlzdHMgdHJpZWQgdG8gc2h1dCB2YWx2ZXMgb24g
cGlwZWxpbmVzIGluIE5vcnRoIERha290YSwgTWlubmVzb3RhLCBNb250YW5hIGFuZCBXYXNoaW5n
dG9uIHRvIHNob3cgc3VwcG9ydCBmb3IgRGFrb3RhIEFjY2VzcyBvcHBvbmVudHMuIE90aGVyIHRo
YW4gdGhhdCwgJiM4MjIwO3dlIGhhdmUgbm90aGluZyBpbiB0aGUgd29ya3MsJiM4MjIxOyBPJiM4
MjE3O0hhcmEgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIFJlZCBXYXJyaW9yIFNvY2lldHksIGEgcGlwZWxpbmUg
cHJvdGVzdCBncm91cCB0aGF0IGFkdm9jYXRlZCBhZ2dyZXNzaXZlIHRhY3RpY3Mgc3VjaCBhcyBj
b25mcm9udGF0aW9ucyB3aXRoIHBpcGVsaW5lIHNlY3VyaXR5IGFuZCBwb2xpY2UgaW4gTm9ydGgg
RGFrb3RhIGxhc3QgeWVhciwgZGlkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IHJlc3BvbmQgdG8gYSBy
ZXF1ZXN0IGZvciBjb21tZW50IFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgcmVw
b3J0cyBvZiBhdHRhY2tzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjaGFuZ2UgdGhlIHBsYW4gb2YgYXV0aG9yaXRp
ZXMgaW4gTm9ydGggRGFrb3RhIHRvIHJlb3BlbiBhIHN0cmV0Y2ggb2YgaGlnaHdheSB0aGF0IHdh
cyBjbG9zZWQgZm9yIG1vbnRocyBkdWUgdG8gcGlwZWxpbmUgcHJvdGVzdHMuIFBhcnQgb2Ygc3Rh
dGUgSGlnaHdheSAxODA2IHdhcyBzaHV0IGRvd24gaW4gbGF0ZSBPY3RvYmVyIGFmdGVyIGEgYnJp
ZGdlIHdhcyBkYW1hZ2VkIGJ5IGZpcmVzIGR1cmluZyBwcm90ZXN0cy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRp
ZXMgb24gRnJpZGF5IGJlZ2FuIGFsbG93aW5nIHB1YmxpYyB0cmFmZmljIHdpdGggdGhlIGFzc2lz
dGFuY2Ugb2YgcGlsb3QgY2FycyBlc2NvcnRpbmcgdmVoaWNsZXMgb3ZlciB0aGUgOS1taWxlIHN0
cmV0Y2ggbmVhciB0aGUgc2l0ZSB3aGVyZSBwaXBlbGluZSBvcHBvbmVudHMgY2FtcGVkIGZvciBt
b250aHMuIFRoZSBjYW1wcyB3ZXJlIGNsZWFyZWQgb3V0IGFuZCBzaHV0IGRvd24gbGF0ZSBsYXN0
IG1vbnRoIGluIGFkdmFuY2Ugb2Ygc3ByaW5nIGZsb29kaW5nIHNlYXNvbi48L3A+PHA+VGhlIGhp
Z2h3YXkgd2FzIGJlaW5nIGZ1bGx5IHJlb3BlbmVkIHdpdGhvdXQgcGlsb3QgY2FycyBhdCBtaWRk
YXkgVHVlc2RheSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIE1vcnRvbiBDb3VudHkgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIHNw
b2tlc21hbiBSb2IgS2VsbGVyLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBhbHNvIGFyZSBzbG93bHkgc2h1
dHRlcmluZyBhIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBzdGFnaW5nIGFyZWEgdGhhdCB3YXMgc2V0IHVwIGxh
c3Qgc3VtbWVyIGluIHRoZSBwcm90ZXN0IGNhbXAgYXJlYS4gVGhlcmUgaXMgbm8gc2V0IHRpbWVs
aW5lIGZvciByZW1vdmluZyB0aGUgbGFzdCBvZmZpY2VycyBhbmQgc3RydWN0dXJlcywgYnV0IEtl
bGxlciBhbmQgc3RhdGUgRW1lcmdlbmN5IFNlcnZpY2VzIHNwb2tlc3dvbWFuIENlY2lseSBGb25n
IGluZGljYXRlZCBpdCYjODIxNztzIGxpa2VseSB0byBoYXBwZW4gc29vbiBhZnRlciBvaWwgYmVn
aW5zIGZsb3dpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgcGlwZWxpbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3
O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlIHNvcnQgb2YgZmxhc2ggcG9pbnQgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgRm9u
ZyBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IEJsYWtlIE5p
Y2hvbHNvbiBvbiBUd2l0dGVyIGF0OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmljaG9s
c29uQmxha2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmljaG9sc29uQmxh
a2U8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.