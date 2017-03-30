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Space

Spacewalkers lose piece of shielding, use patch instead

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 08:38 PM
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In this image made from video provided by NASA, U.S. astronauts Peggy Whitson, above, and Shane Kimbrough work on the outside of the International Space Station on Thursday. An important piece of micrometeorite shielding was lost during the spacewalk. (NASA via AP)


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