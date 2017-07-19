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SpaceX chief says 1st launch of big new rocket will be risky

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 04:49 PM
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FILE - In this Sept. 27, 2016 file photo, SpaceX founder Elon Musk speaks during the 67th International Astronautical Congress in Guadalajara, Mexico. On Wednesday, July 19, 2017, Musk said the first launch of its big new rocket, the Falcon Heavy, is risky and stands a real good chance of failure. (AP Photo/Refugio Ruiz, File)


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