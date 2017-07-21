All CATEGORIES
☰ Menu

White House

Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 06:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this May 9 file photo, White House press secretary Sean Spicer speaks during the daily press briefing at the White House in Washington. White House Press Secretary Sean Spicer has resigned over hiring of new communications aide. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

Pro Football Hall of Fame Enshrinement festivities beginning already; Community Parade steps off in Canton on Sunday - 2:38 PM

The Community Parade in downtown Canton, an annual event preceding the Pro Football Hall of Fame Enshrinement Week, will step off at 2:30 p.m. Sunday.

Actor John Heard is dead at 72; played father in `Home Alone’ movies - 12:28 PM
New rooftop patio offers a different view of Barberton downtown
Akron seek brothers who allegedly fired shots at man
culp23_web
Northfield woman scammed 22 people across U.S., selling horses, other items and not providing them
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next