All CATEGORIES
☰ Menu

White House

Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 06:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this May 9 file photo, White House press secretary Sean Spicer speaks during the daily press briefing at the White House in Washington. White House Press Secretary Sean Spicer has resigned over hiring of new communications aide. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937 - 8:03 PM

Boys only!

gac24_02
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles - 7:56 PM
derbyside23_wells
All-American Soap Box Derby has first African-American winner; kids race despite rain at Derby Downs
Ohio prosecutor says infant whose remains found was born alive
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next