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Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 06:11 PM
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In this May 9 file photo, White House press secretary Sean Spicer speaks during the daily press briefing at the White House in Washington. White House Press Secretary Sean Spicer has resigned over hiring of new communications aide. (AP Photo/Evan Vucci)


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