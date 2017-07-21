All CATEGORIES
☰ Menu

White House

Spicer abruptly resigns: Big shake-up for Trump press shop

By Ken Thomas and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 06:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this May 9 file photo, White House press secretary Sean Spicer speaks during the daily press briefing at the White House in Washington. White House Press Secretary Sean Spicer has resigned over hiring of new communications aide. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

derbyside23_wells Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
All-American Soap Box Derby has first African-American winner; kids race despite rain at Derby Downs

It’s come close before. It’s even experienced delays in the past.

Ohio prosecutor says infant whose remains found was born alive
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
localmart23cut_web
Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials
Bob Dyer: When the outdoors sneaks indoors
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next