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Spying claim by intel chair renews fight over Russia probe

By Julie Pace And Deb Riechmann
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 02:37 PM
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House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif., gives reporters an update about the ongoing Russia investigation adding that President Donald Trump's campaign communications may have been "monitored" during the transition period as part of an "incidental collection," Wednesday on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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