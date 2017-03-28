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Congress

Star gymnasts testify at Congress about sex-abuse scandal

Associated Press

Published: March 28, 2017 - 07:38 PM
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Former Team USA gymnast Jeanette Antolin (right) accompanied by Sen. Susan Collins, R-Maine (left) and Sen. Dianne Feinstein, D-Calif., ranking member on the Senate Judiciary Committee, speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday to call on Congress to pass legislation that would require amateur athletics governing bodies to immediately report sex-abuse allegations to law enforcement and strengthen oversight of member gymnasiums and coaches. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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