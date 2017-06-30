State: Florida racing greyhounds test positive for cocaine

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T1JBTkdFIFBBUkssIEZsYS46IEFub3RoZXIgRmxvcmlkYSByYWNpbmcgZ3JleWhvdW5kIHRy
YWluZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlIGhhcyBiZWVuIHN1c3BlbmRlZCBhZnRlciBvZmZpY2lhbHMg
c2F5IGRvZ3MgdGVzdGVkIHBvc2l0aXZlIGZvciBjb2NhaW5lLjwvcD48cD5Eb2N1bWVudHMgZnJv
bSB0aGUgc3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBCdXNpbmVzcyBhbmQgUHJvZmVzc2lvbmFsIFJlZ3Vs
YXRpb24gc2hvdyBhdCBsZWFzdCAxMiBkb2dzIGluIHRoZSBjYXJlIG9mIHRyYWluZXIgQ2hhcmxl
cyBNY0NsZWxsYW4gdGVzdGVkIHBvc2l0aXZlIGZvciBjb2NhaW5lLiBUaGUgZG9ncyByYWNlZCBh
dCBCZXN0YmV0IE9yYW5nZSBQYXJrIGluIG5vcnRoZWFzdCBGbG9yaWRhIG5lYXIgSmFja3NvbnZp
bGxlLjwvcD48cD5JbiBhIHN0YXRlbWVudCB0byBuZXdzIG91dGxldHMsIHRoZSBwYXJrIHNhaWQg
aXQgc3VwcG9ydHMgdGhlIHN3aWZ0IGFjdGlvbiB0YWtlbiBieSB0aGUgc3RhdGUgaW4gc3VzcGVu
ZGluZyB0aGUgdHJhaW5lciYjODIxNztzIGxpY2Vuc2UuPC9wPjxwPkluIE1heSwgdGhlIHN0YXRl
IHJldm9rZWQgdGhlIGxpY2Vuc2Ugb2YgYSBTdC4gUGV0ZXJzYnVyZyB0cmFpbmVyLCBhbHNvIGJl
Y2F1c2UgZG9ncyB3ZXJlIGZvdW5kIHdpdGggY29jYWluZSBpbiB0aGVpciBzeXN0ZW1zLjwvcD48
cD5DYXJ5IFRoZWlsLCBFeGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3Igb2YgR3JleSAyLUsgVVNBIGluIEJvc3Rv
biwgYSB0cmFjayBtb25pdG9yaW5nIGdyb3VwLCBzYXlzIHRoaXMgaXMgdGhlIGxhcmdlc3Qgc3Vj
aCBjYXNlIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.