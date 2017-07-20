State trade group can weigh in on Dakota Access pipeline

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QklTTUFSQ0ssIE4uRC46IEEganVkZ2UgZGVjaWRpbmcgd2hldGhlciB0byB0ZW1wb3Jhcmls
eSBzaHV0IGRvd24gdGhlIGRpc3B1dGVkIERha290YSBBY2Nlc3Mgb2lsIHBpcGVsaW5lIHNhaWQg
VGh1cnNkYXkgdGhhdCBoZSB3aWxsIGFsbG93IE5vcnRoIERha290YSYjODIxNztzIG1haW4gZW5l
cmd5IHRyYWRlIGdyb3VwIHRvIHdlaWdoIGluLjwvcD48cD5VLlMuIERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIEph
bWVzIEJvYXNiZXJnIG1pZ2h0IGFsc28gYWxsb3cgc29tZSBuYXRpb25hbCBlbmVyZ3kgYW5kIG1h
bnVmYWN0dXJpbmcgZ3JvdXBzIHRvIGhhdmUgYSBzYXksIHRob3VnaCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
aW1tZWRpYXRlbHkgcnVsZS4gVGhlIGdyb3VwcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBOb3J0aCBEYWtvdGEg
UGV0cm9sZXVtIENvdW5jaWwsIG1haW50YWluIHRoZWlyIGlucHV0IGlzIGltcG9ydGFudCBiZWNh
dXNlIG5vbmUgb2YgdGhlIHBhcnRpZXMgaW4gYSBsYXdzdWl0IG92ZXIgdGhlICQzLjggYmlsbGlv
biBwaXBlbGluZSB0byBtb3ZlIE5vcnRoIERha290YSBvaWwgdG8gSWxsaW5vaXMgc3BlYWtzIGZv
ciB0aGUgZ2VuZXJhbCBvaWwgaW5kdXN0cnkuPC9wPjxwPlRoZSBwaXBlbGluZSBoYXMgYmVlbiBv
cGVyYXRpbmcgbmVhcmx5IHR3byBtb250aHMsIGJ1dCBCb2FzYmVyZyBpbiBtaWQtSnVuZSBvcmRl
cmVkIHRoZSBBcm15IENvcnBzIG9mIEVuZ2luZWVycyB0byBmdXJ0aGVyIHJldmlldyBpdHMgaW1w
YWN0IG9uIHRoZSBTdGFuZGluZyBSb2NrIFNpb3V4IHRyaWJlLCB3aGljaCBoYXMgc3VlZCBhbG9u
ZyB3aXRoIHRocmVlIG90aGVyIHRyaWJlcyBvdmVyIGZlYXJzIG9mIGVudmlyb25tZW50YWwgaGFy
bS4gQm9hc2JlcmcgaXMgbXVsbGluZyB3aGV0aGVyIHRvIHNodXQgZG93biB0aGUgcGlwZWxpbmUg
d2hpbGUgdGhlIHdvcmsgaXMgY29tcGxldGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q2Vhc2luZyAocGlwZWxp
bmUpIG9wZXJhdGlvbnMgd291bGQgc2VyaW91c2x5IGhhcm0gYnVzaW5lc3NlcyB0aHJvdWdob3V0
IHRoZSBlbmVyZ3kgaW5kdXN0cnkgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsJiM4MjIxOyBEYXZpZCBD
b2J1cm4sIGFuIGF0dG9ybmV5IHJlcHJlc2VudGluZyBzZXZlcmFsIG9mIHRoZSB0cmFkZSBncm91
cHMsIHNhaWQgaW4gY291cnQgZG9jdW1lbnRzLjwvcD48cD5UZXhhcy1iYXNlZCBwaXBlbGluZSBk
ZXZlbG9wZXIgRW5lcmd5IFRyYW5zZmVyIFBhcnRuZXJzIHNheXMgaXQgd291bGQgY29zdCBhdCBs
ZWFzdCAkMjAgbWlsbGlvbiBhbmQgYXMgbXVjaCBhcyAkMjM0IG1pbGxpb24gdG8gc2h1dCBkb3du
IHRoZSBsaW5lLiBJdCBzYXlzIGEgc2h1dGRvd24gd291bGQgY29zdCB0aGUgY29tcGFueSAkOTAg
bWlsbGlvbiBpbiByZXZlbnVlIGVhY2ggbW9udGggYW5kIHdvdWxkIGltcGFjdCAxNiBvdGhlciBw
aXBlbGluZXMgdGhhdCBzdXBwb3J0IHRoZSBEYWtvdGEgQWNjZXNzIHN5c3RlbS48L3A+PHA+VHJh
ZGUgZ3JvdXAgYXR0b3JuZXlzIG1haW50YWluIGEgc2h1dGRvd24gd291bGQgaGF2ZSBldmVuIGJy
b2FkZXIgaW1wYWN0cyBieSBjdXR0aW5nIG9pbCBwcm9kdWN0aW9uLCBpbmNyZWFzaW5nIGxlc3Mt
c2FmZSByYWlsIHNoaXBwaW5nLCBpbmNyZWFzaW5nIHNoaXBwaW5nIGV4cGVuc2VzIGZvciBjb21w
YW5pZXMsIGN1dHRpbmcgcmVmaW5lcnkgc3VwcGxpZXMsIGhhcm1pbmcgc3RhdGUgdGF4IHJldmVu
dWUgYW5kIGltcGFjdGluZyByb3lhbHR5IG93bmVycy4gVGhlIE5vcnRoIERha290YSBQZXRyb2xl
dW0gQ291bmNpbCwgd2hpY2ggcmVwcmVzZW50cyBtb3JlIHRoYW4gNTAwIGNvbXBhbmllcyBpbmNs
dWRpbmcgRVRQLCBzYWlkIGEgc2h1dGRvd24gJiM4MjIwO3dvdWxkIHB1bGwgdGhlIHJ1ZyBvdXQg
ZnJvbSB1bmRlciB0aGUgTm9ydGggRGFrb3RhIG9pbCBpbmR1c3RyeSwmIzgyMjE7IHdoaWNoIGlz
IHNoaXBwaW5nIGhhbGYgb2YgaXRzIGRhaWx5IHByb2R1Y3Rpb24gdGhyb3VnaCB0aGUgcGlwZWxp
bmUuPC9wPjxwPlRoZSB0cmFkZSBncm91cHMgYWxzbyBtYWludGFpbiBCb2FzYmVyZyYjODIxNztz
IGRlY2lzaW9uIGNvdWxkIGhhdmUgY29uc2VxdWVuY2VzIGZhciBiZXlvbmQgRGFrb3RhIEFjY2Vz
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueSBkZWNpc2lvbiBieSB0aGlzIGNvdXJ0IHRvIHZhY2F0ZSB0aGUg
Q29ycHMmIzgyMTc7IGFwcHJvdmFscyBhbmQgb3JkZXIgKHRoZSBwaXBlbGluZSkgdG8gY2Vhc2Ug
b3BlcmF0aW9ucyBjb3VsZCByZXN1bHQgaW4gc2ltaWxhciBydWxpbmdzIGluIG90aGVyIHBpcGVs
aW5lIGNhc2VzLCYjODIyMTsgQ29idXJuIHdyb3RlLjwvcD48cD5UaGUgbmF0aW9uYWwgZ3JvdXBz
IHNlZWtpbmcgYSBzYXkgYXJlIHRoZSBBbWVyaWNhbiBQZXRyb2xldW0gSW5zdGl0dXRlLCBBbWVy
aWNhbiBGdWVsIGFuZCBQZXRyb2NoZW1pY2FsIE1hbnVmYWN0dXJlcnMsIEFzc29jaWF0aW9uIG9m
IE9pbCBQaXBlIExpbmVzLCBuYXRpb25hbCBDaGFtYmVyIG9mIENvbW1lcmNlIGFuZCBOYXRpb25h
bCBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBNYW51ZmFjdHVyZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IEJsYWtlIE5pY2hvbHNvbiBvbiBUd2l0dGVyIGF0OiA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmljaG9sc29uQmxha2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTmljaG9sc29uQmxha2U8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.