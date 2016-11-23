States struggle with surging numbers of foster children

PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZSBudW1iZXIgb2YgVS5TLiBjaGlsZHJlbiBpbiBmb3N0ZXIgY2FyZSBp
cyBjbGltYmluZyBhZnRlciBhIHN1c3RhaW5lZCBkZWNsaW5lLCBidXQganVzdCBmaXZlIHN0YXRl
cyBhY2NvdW50IGZvciBuZWFybHkgdHdvLXRoaXJkcyBvZiB0aGUgcmVjZW50IGluY3JlYXNlLiBS
ZWFzb25zIHJhbmdlIGZyb20gY3JlYXRpb24gb2YgYSBuZXcgY2hpbGQgYWJ1c2UgaG90bGluZSB0
byB3aWRlc3ByZWFkIG91dHJhZ2Ugb3ZlciB0aGUgZGVhdGhzIG9mIGNoaWxkcmVuIHdobyYjODIx
NztkIGJlZW4gcmVwZWF0ZWRseSBhYnVzZWQuIEFkZGljdGlvbnMgYW1vbmcgcGFyZW50cyBhcmUg
YW5vdGhlciBtYWpvciBmYWN0b3IuPC9wPjxwPlRoZSBtb3N0IGRyYW1hdGljIGluY3JlYXNlIGhh
cyBiZWVuIGluIEdlb3JnaWEsIHdoZXJlIHRoZSBmb3N0ZXIgY2FyZSBwb3B1bGF0aW9uIHNreXJv
Y2tldGVkIGZyb20gYWJvdXQgNyw2MDAgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTMgdG8gMTMsMjY2IGxhc3Qg
bW9udGguIFRoZSBzdGF0ZSBpcyBzdHJ1Z2dsaW5nIHRvIHByb3ZpZGUgZW5vdWdoIGZvc3RlciBo
b21lcyBmb3IgdGhlc2UgY2hpbGRyZW4gYW5kIGtlZXAgY2FzZWxvYWRzIGF0IGEgbWFuYWdlYWJs
ZSBsZXZlbCBmb3IgY2hpbGQtcHJvdGVjdGlvbiB3b3JrZXJzLjwvcD48cD5BbG9uZyB3aXRoIEdl
b3JnaWEsIHRoZSBzdGF0ZXMgd2l0aCBiaWcgaW5jcmVhc2VzIGFyZSBBcml6b25hLCBGbG9yaWRh
LCBJbmRpYW5hIGFuZCBNaW5uZXNvdGEuIEFjY29yZGluZyB0byBuZXcgZmVkZXJhbCBmaWd1cmVz
LCB0aGUgbmF0aW9ud2lkZSBmb3N0ZXIgY2FyZSBwb3B1bGF0aW9uIHdlbnQgdXAgZnJvbSA0MDEs
MjEzIHRvIDQyNyw5MTAgYmV0d2VlbiBTZXB0ZW1iZXIgMjAxMyBhbmQgU2VwdGVtYmVyIDIwMTUs
IGFuZCB0aGVzZSBmaXZlIHN0YXRlcyBhY2NvdW50ZWQgZm9yIDY1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhhdCBy
aXNlLjwvcD48cD5JbiBhbGwgZml2ZSwgYSBjb21tb24gZmFjdG9yIGRyaXZpbmcgdGhlIGluY3Jl
YXNlIGhhcyBiZWVuIGEgc3VyZ2Ugb2Ygc3Vic3RhbmNlIGFidXNlIGJ5IHBhcmVudHMuPC9wPjxw
PkluIEZsb3JpZGEsIGZvciBleGFtcGxlLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCB0aGF0IGEgY3JhY2tkb3du
IG9uIGFidXNlIG9mIHByZXNjcmlwdGlvbiBkcnVncyBoYXMgcHJvbXB0ZWQgbW9yZSBwYXJlbnRz
IHRvIHR1cm4gdG8gaGVyb2luIGFuZCBvdGhlciBpbGxlZ2FsIG9waW9pZHMsIGxlYWRpbmcgdG8g
dGhlIHJlbW92YWwgb2YgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gZnJvbSBob21lLiBGbG9yaWRhJiM4MjE3O3Mg
Zm9zdGVyIGNhcmUgcG9wdWxhdGlvbiBpbmNyZWFzZWQgYnkgMjQgcGVyY2VudCBiZXR3ZWVuIDIw
MTMgYW5kIDIwMTU7IG5hdGlvbmFsbHkgdGhlIGluY3JlYXNlIHdhcyBsZXNzIHRoYW4gNyBwZXJj
ZW50LjwvcD48cD5JbiBHZW9yZ2lhLCBwYXJlbnRhbCBzdWJzdGFuY2UgYWJ1c2Ugbm93IGFjY291
bnRzIGZvciBhYm91dCAzOCBwZXJjZW50IG9mIGZvc3RlciBjYXJlIGVudHJpZXMuIDwvcD48cD5H
ZW9yZ2lhIGNoaWxkIHdlbGZhcmUgb2ZmaWNpYWxzIGNpdGUgdHdvIGZhY3RvcnMgYmV5b25kIGRy
dWdzLiBPbmUgaXMgYSBjZW50cmFsaXplZCBzdGF0ZXdpZGUgY2hpbGQgYWJ1c2UgaG90bGluZSwg
Y3JlYXRlZCBpbiAyMDEzIHRvIHJlcGxhY2UgdGhlIDE1OSBkaWZmZXJlbnQgaG90bGluZSBudW1i
ZXJzIHRoYXQgd2VyZSB1c2VkIGluIEdlb3JnaWEmIzgyMTc7cyBjb3VudGllcy4gU2luY2UgdGhl
biwgYWJ1c2UgcmVwb3J0cyBoYXZlIGluY3JlYXNlZCBieSAzMCBwZXJjZW50IHRvIG1vcmUgdGhh
biAxMTAsMDAwIHBlciB5ZWFyLiBBbm90aGVyIGZhY3RvciBoYXMgYmVlbiBwdWJsaWMgb3V0cmFn
ZSBhZnRlciBzb21lIGNhc2VzIGluIHdoaWNoIGNoaWxkcmVuIGRpZWQgZnJvbSBzZXZlcmUgYWJ1
c2UgZXZlbiB0aG91Z2ggY2FzZXdvcmtlcnMgaGFkIHByaW9yIGluZGljYXRpb25zIHRoZXkgd2Vy
ZSBhdCByaXNrLiA8L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBuZXcgZmVkZXJhbCBmaWd1cmVzLCBJ
bmRpYW5hIGhhZCB0aGUgc2Vjb25kIGJpZ2dlc3Qgc3VyZ2UgaW4gZm9zdGVyIGNoaWxkcmVuIGFm
dGVyIEdlb3JnaWEgJiM4MjEyOyByaXNpbmcgYnkgMzcgcGVyY2VudCBmcm9tIDEyLDM4MiBpbiAy
MDEzIHRvIDE3LDAyMyBpbiAyMDE1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGluY3JlYXNlIGluIGhlcm9p
biwgbWV0aCwgY29jYWluZSBhbmQgcHJlc2NyaXB0aW9uIG1lZGljYXRpb24gYWJ1c2UsIGNvbXBv
dW5kZWQgYnkgbWVudGFsIGhlYWx0aCBpc3N1ZXMsIGhhcyBicm91Z2h0IG1hbnkgbW9yZSBjaGls
ZHJlbiBpbnRvIG91ciBzeXN0ZW0sJiM4MjIxOyBKYW1lcyBXaWRlIG9mIEluZGlhbmEmIzgyMTc7
cyBEZXBhcnRtZW50IG9mIENoaWxkIFNlcnZpY2VzIHNhaWQgaW4gYW4gZW1haWwuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.