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Steve Bannon out, Rick Perry in as Trump reshuffles National Security Council

By Alex Daugherty
McClatchy Washington Bureau

Published: April 5, 2017 - 07:55 PM
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White House chief strategist Steve Bannon, center, departs after a Republican caucus meeting on Capitol Hill, March 23, in Washington. President Donald Trump removed Bannon from the National Security Council, reversing an earlier controversial decision to give Bannon access to the high-level meetings. (AP Photo/Alex Brandon)


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