Storms kill 4, damage buildings across Southern states

PHA+QSBwb3dlcmZ1bCBzdG9ybSBzeXN0ZW0gdGhhdCBtb3ZlZCBhY3Jvc3MgdGhlIFNvdXRoIG9u
IE1vbmRheSBraWxsZWQgZm91ciBwZW9wbGUgaW4gQWxhYmFtYSBhbmQgbGVmdCBhIHRyYWlsIG9m
IGRhbWFnZSBvdmVyIHNldmVyYWwgc3RhdGVzLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGxp
bmUgb2Ygc2V2ZXJlIHRodW5kZXJzdG9ybXMgc3Bhd25lZCBzZXZlcmFsIHBvc3NpYmxlIHRvcm5h
ZG9lcywgYW5kIHRoZSB0aHJlYXQgY29udGludWVkIGludG8gZWFybHkgVHVlc2RheSBmb3Igc291
dGhlcm4gQWxhYmFtYSwgc291dGh3ZXN0IEdlb3JnaWEgYW5kIHRoZSBGbG9yaWRhIFBhbmhhbmRs
ZS48L3A+PHA+Rm91ciBwZW9wbGUgd2VyZSBraWxsZWQgTW9uZGF5IGV2ZW5pbmcgd2hlbiBhIHRy
ZWUgZmVsbCBvbiB0aGVpciBtb2JpbGUgaG9tZSBpbiBSZWhvYmV0aCwgQWxhYmFtYSwgc2FpZCBL
cmlzIFdhcmUsIGEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHRoZSBEb3RoYW4gSG91c3RvbiBDb3VudHkgRW1l
cmdlbmN5IE1hbmFnZW1lbnQgQWdlbmN5LjwvcD48cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2
aWNlIGhhZCBpc3N1ZWQgYSB0b3JuYWRvIHdhcm5pbmcgZm9yIEhvdXN0b24gQ291bnR5IGluIHRo
ZSBzb3V0aGVybiBwYXJ0IG9mIHRoZSBzdGF0ZSBNb25kYXkgZXZlbmluZy4gTG9jYWwgbWVkaWEg
b3V0bGV0cyByZXBvcnRlZCB0aGF0IGVtZXJnZW5jeSBvZmZpY2lhbHMgYWR2aXNlZCByZXNpZGVu
dHMgdG8gc3RheSBpbiB0aGVpciBob21lcyBhbmQgYXNzZXNzIGRhbWFnZSBpbiB0aGUgbW9ybmlu
Zy48L3A+PHA+QWxhYmFtYSBHb3YuIFJvYmVydCBCZW50bGV5IHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQg
b24gc29jaWFsIG1lZGlhIHRoYXQgdGhlIEhvdXN0b24gQ291bnR5IHNoZXJpZmYgaGFkIHRvbGQg
aGltIGFib3V0IHRoZSBkZWF0aHMgYW5kIGhlIG9mZmVyZWQgJiM4MjIwO3ByYXllcnMgZm9yIHRo
b3NlIGltcGFjdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gR2VvcmdpYSwgc29tZSBvZiB0aGUgaGVhdmll
c3QgcmFpbnMgd2VyZSBleHBlY3RlZCBsYXRlIE1vbmRheSBuaWdodCBhbmQgaW50byB0aGUgb3Zl
cm5pZ2h0IGhvdXJzIG9mIGVhcmx5IFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZywgZm9yZWNhc3RlcnMgc2FpZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIGEgc2xpZ2h0IGNoYW5jZSBvZiBkYW1hZ2luZyB3aW5kcyBh
bmQgdG9ybmFkb2VzLCBob3dldmVyIHRoZSBoaWdoZXN0IHByb2JhYmlsaXRpZXMgYXJlIGdlbmVy
YWxseSB3ZXN0IG9mIEludGVyc3RhdGUgNzUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNpZCBLaW5nLCBhIG1ldGVv
cm9sb2dpc3QgYXQgdGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBpbiBQZWFjaHRyZWUgQ2l0
eSwgR2VvcmdpYSwgbmVhciBBdGxhbnRhLjwvcD48cD5QYXJ0cyBvZiBzb3V0aCBHZW9yZ2lhIGNv
dWxkIHNlZSBhcyBtdWNoIGFzIDMgaW5jaGVzIG9mIHRvdGFsIHJhaW5mYWxsIGZyb20gYWxsIHRo
ZSBzdG9ybXMgcHJvZHVjZWQgYnkgdGhlIHN5c3RlbSBub3cgbW92aW5nIGFjcm9zcyBzb3V0aGVy
biBzdGF0ZXMsIEtpbmcgc2FpZC48L3A+PHA+U3RhdGUgZW1lcmdlbmN5IG9mZmljaWFscyByZXBv
cnRlZCBubyBpbmp1cmllcyBvciBkZWF0aHMgaW4gTG91aXNpYW5hIGFuZCBNaXNzaXNzaXBwaSwg
YnV0IGEgdHJpcCB0byBXYWwtTWFydCB3YXMgbWVtb3JhYmxlIGZvciBzb21lIHNob3BwZXJzIGlu
IE1hcmtzdmlsbGUsIExvdWlzaWFuYSwgYXMgc2V2ZXJlIHdlYXRoZXIgYmxldyBvdXQgc2t5bGln
aHRzIGluIHRoZSBzdG9yZSwgc2VuZGluZyB3YXRlciBhbmQgZ2xhc3MgY2FzY2FkaW5nIG9udG8g
c2hvcHBlcnMuPC9wPjxwPk1hcmtzdmlsbGUgRmlyZSBDaGllZiBKZXJyeSBCb3JkZWxvbiBzYWlk
IGEgZmlyZXdvcmtzIHN0YW5kIGluIHRoZSBXYWwtTWFydCBwYXJraW5nIGxvdCB3YXMgdG9zc2Vk
IDMwIG9yIDQwIHlhcmRzIGFuZCBtYW5nbGVkLiBUaGUgc3Rvcm0gYWxzbyBrbm9ja2VkIG92ZXIg
MTgtd2hlZWwgdHJ1Y2sgdHJhaWxlcnMgYW5kIHB1bmNoZWQgaG9sZXMgaW4gdGhlIFdhbC1NYXJ0
JiM4MjE3O3Mgcm9vZi4gVGhlIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudCBvcmRlcmVkIHNob3BwZXJzIHRvIGxl
YXZlIHRoZSBzdG9yZSwgYnV0IHNvbWUgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gbGVhdmUgZXZlbiBh
cyBtYW5hZ2VycyBjbG9zZWQgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCZWxpZXZlIGl0IG9yIG5vdCwgd2Ug
aGFkIHNvbWUgcGVvcGxlIGluIHRoZXJlIHdobyB3ZXJlIHN0aWxsIHRyeWluZyB0byBzaG9wLCYj
ODIyMTsgQm9yZGVsb24gc2FpZC48L3A+PHA+V2FsLU1hcnQgc3Bva2Vzd29tYW4gRXJpY2EgSm9u
ZXMgc2FpZCB0aGUgQXJrYW5zYXMtYmFzZWQgY29tcGFueSBob3BlcyB0byByZW9wZW4gdGhlIHN0
b3JlIFR1ZXNkYXksIGJ1dCBpc24mIzgyMTc7dCBzdXJlIHRoYXQgd2lsbCBoYXBwZW4sIGNpdGlu
ZyBuZWVkZWQgcmVwYWlycyB0byBhIG5hdHVyYWwgZ2FzIGxpbmUuPC9wPjxwPlN0b3JtcyBpbiBj
ZW50cmFsIE1pc3Npc3NpcHBpIG5lYXIgTWVuZGVuaGFsbCBhbmQgTW91bnQgT2xpdmUgd2VyZSBw
cmVsaW1pbmFyaWx5IGlkZW50aWZpZWQgYXMgdG9ybmFkb2VzIGJ5IHRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0
aGVyIFNlcnZpY2UsIGJhc2VkIGluIHBhcnQgb24gcmFkYXIgc2lnbmF0dXJlcy4gQm90aCBzdG9y
bXMgZGFtYWdlZCBmYXJtIGJ1aWxkaW5ncyBhbmQgaG9tZXMuIE90aGVyIHBvc3NpYmxlIHRvcm5h
ZG9lcyB3aWxsIGJlIHN1cnZleWVkIGxhdGVyLjwvcD48cD5JbiBMb3Vpc2lhbmEsIHRoZXJlIHdh
cyBhbHNvIHJlbGF0aXZlbHkgc2VyaW91cyBkYW1hZ2UgaW4gdGhlIHNvdXRod2VzdGVybiBwYXJp
c2hlcyBvZiBCZWF1cmVnYXJkIGFuZCBBbGxlbiwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB0b3duIG9mIFJlZXZl
cy4gU29tZSB3aW5kIGRhbWFnZSB3YXMgYWxzbyByZXBvcnRlZCBpbiBIb3VzdG9uIGFuZCB0aHJv
dWdob3V0IEVhc3QgVGV4YXMuIFRob3VnaCBBcmthbnNhcyBoYWQgYWxzbyBiZWVuIGluY2x1ZGVk
IGluIHdhcm5pbmdzLCB0aGVyZSB3YXMgb25seSBhIHN0cmF5IHJlcG9ydCBvZiBoYWlsIGluIEph
Y2tzb24gQ291bnR5IGluIHRoZSBub3J0aGVhc3QgcGFydCBvZiB0aGUgc3RhdGUuPC9wPjxwPlRl
bnMgb2YgdGhvdXNhbmRzIGxvc3QgcG93ZXIgaW4gTG91aXNpYW5hIGFuZCBNaXNzaXNzaXBwaSBh
dCB0aGUgaGVpZ2h0IG9mIHRoZSBzdG9ybSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHV0aWxpdGllcy48L3A+PHA+
RnJlZGRpZSBaZWlnbGVyLCBhIG1ldGVvcm9sb2dpc3QgaW4gdGhlIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSYj
ODIxNztzIE5ldyBPcmxlYW5zIG9mZmljZSwgc2FpZCBoZWF2eSB3aW5kcyB3ZXJlIHByZWNlZGlu
ZyB0aGUgc3F1YWxsIGxpbmUsIHBvc3NpYmx5IGNvbnRyaWJ1dGluZyB0byBwb3dlciBvdXRhZ2Vz
LjwvcD48cD5JdCB3YXMgdGhlIHNlY29uZCBlcGlzb2RlIG9mIGhlYXZ5IHJhaW4gd2l0aGluIGRh
eXMgZm9yIHNvbWUgYXJlYXMuIEFuIGFyZWEgc3RyZXRjaGluZyBmcm9tIEJpbG94aSwgTWlzc2lz
c2lwcGksIHRocm91Z2ggQWxhYmFtYSBhbmQgYWNyb3NzIE1hY29uIGFuZCBBdWd1c3RhLCBHZW9y
Z2lhLCByZWNlaXZlZCBtb3JlIHRoYW4gNCBpbmNoZXMgb2YgcmFpbiBNb25kYXksIGFjY29yZGlu
ZyB0byByYWRhciBlc3RpbWF0ZXMuIFBhcnRzIG9mIHNvdXRoZXJuIE1pc3Npc3NpcHBpIGFuZCBz
b3V0aHdlc3QgQWxhYmFtYSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIG1vcmUgdGhhbiA4IGluY2hlcyBvZiByYWlu
IHNpbmNlIFNhdHVyZGF5LiBUaG91Z2ggcml2ZXJzIGFsb25nIHRoZSBHdWxmIENvYXN0IHdlcmUg
cmlzaW5nIHJhcGlkbHkgTW9uZGF5LCBvbmx5IG1pbm9yIGZsb29kaW5nIHdhcyBwcmVkaWN0ZWQu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.