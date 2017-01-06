All CATEGORIES
☰ Menu

Study documents tree species’ decline due to climate warming

By Dan Joling
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 12:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo provided by the U.S. Forest Service shows yellow-cedar trees growing along Sheep Lake east of the Cascade crest in Washington State. A study documenting mortality of yellow cedar trees in Alaska and British Columbia concludes that the future is gloomy for the iconic species valued for its commercial and cultural values. Researchers say additional mortality is likely over the next 50 years as the climate warms and rain replaces snow. (U.S. Forest Service via AP)


MORE IN NEWS

summa07web Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Summa doctors blame series of ‘poor decisions’ by leadership for no-confidence vote

Summa Health’s decision to abruptly cut ties with its longtime emergency medicine doctors wasn’t the only reason for a no-confidence vote this week by hundreds of area physicians.

airport07cut_08
U.S. veteran arrested in airport shooting; 5 dead, 8 wounded
villers07cut_2
Local artist Virgil Villers captures Norton Panther pride at new high school
Akron Zoo celebrates record-setting 2016
Wrongful death lawsuit filed against DJ and Akron bar in assault that left another man dead
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next