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Study questions value of mammograms, breast cancer screening

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: October 12, 2016 - 09:30 PM
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In this July 31, 2012 photo, a radiologist compares an image from earlier, 2-D technology mammogram to the new 3-D Digital Breast Tomosynthesis mammography in Wichita Falls, Texas. The technology can detect much smaller cancers earlier. A study released Wednesday questions the value of mammograms for breast cancer screening. It concludes that a woman is more likely to be diagnosed with a tumor that is not destined to become large, and presumably more life-threatening, than she is to have earlier detection of one that is. (Torin Halsey/Times Record News via AP)


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