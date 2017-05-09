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Study: Side effects emerge after approval for many U.S. drugs

By Lindsey Tanner
AP Medical Writer

Published: May 9, 2017 - 10:56 PM
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Almost one-third of new drugs approved by FDA from 2001-2010, including AbbVie's Humira ended up years later with warnings about unexpected, sometimes life-threatening side effects or complications, a new analysis suggests. Results were published Tuesday in the Journal of the American Medical Association. (AP Photo/David J. Phillip)


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