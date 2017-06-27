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Subway train derails, scaring passengers and injuring dozens

By David Porter
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:24 PM
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A commuter exits a closed off station after a subway train derailment, Tuesday in the Harlem neighborhood of New York. A subway train derailed near a station in Harlem on Tuesday, frightening passengers and resulting in a power outage as people were evacuated from trains along the subway line. The Fire Department of New York said a handful of people were treated for minor injuries at around 10 a.m. It said there was smoke but no fire. Delays were reported throughout the subway system. (AP Photo/Mary Altaffer)


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