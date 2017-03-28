All CATEGORIES
☰ Menu

Supreme Court

Supreme Court considers bad legal advice in immigrant’s plea

By Mark Sherman
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 08:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Feb. 1 photo, the Supreme Court is seen in the morning in Washington. The Supreme Court is taking up the case of a longtime U.S. resident who is facing deportation to South Korea after pleading guilty to a drug crime based on his lawyers bad advice. The justices are hearing argument March 29 in an appeal by Jae Lee, who has lived in the United States for 35 years and has never been back to South Korea since coming to the United States when he was 13. (AP Photo/Jose Luis Magana)


MORE IN NEWS

water29_3 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

With little more than saying OK, Akron has saved millions from its billion-dollar sewer project.

edwin29_1
Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore
sweet29cut_04
America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers
Legislation would return tax dollars mishandled in charter schools to the local school districts that lost out
Kisling, Nestico and Redick accused in lawsuit of kickback schemes, fraudulent investigations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next