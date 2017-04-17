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Supreme Court , including Gorsuch, to hear church-state case

By Mark Sherman And Maria Danilova
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 08:53 AM
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In this photo taken Jan. 26, 2016, the empty playground at Trinity Lutheran Church in Columbia, Mo. Justice Neil Gorsuch's first week hearing Supreme Court arguments features a case that's giving school choice advocates hope for an easier use of public money for private, religious schools in dozens of states. The long-delayed argument Wednesday, April 19, 2017, deals with whether Missouri should pay for a soft surface at the church playground. (Annaliese Nurnberg/Missourian via AP)


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