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Supreme Court rejects appeal over NC voter ID law

By Gary D. Robertson And Mark Sherman
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 11:42 AM | Updated: May 15, 2017 - 01:33 PM

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