Supreme Court rejects appeal over NC voter ID law

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UkFMRUlHSCwgTi5DLjogVGhlIFUuUy4gU3VwcmVtZSBDb3VydCBvbiBNb25kYXkgcmVqZWN0
ZWQgYW4gYXBwZWFsIHRvIHJlaW5zdGF0ZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIGxhdyBtYW5k
YXRpbmcgdm90ZXIgaWRlbnRpZmljYXRpb24gYW5kIHNjYWxpbmcgYmFjayBlYXJseSB2b3Rpbmcs
IHdoaWNoIGEgbG93ZXIgY291cnQgc2FpZCB0YXJnZXRlZCBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FucyAmIzgy
MjA7d2l0aCBhbG1vc3Qgc3VyZ2ljYWwgcHJlY2lzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGp1c3Rp
Y2VzIGxlZnQgaW4gcGxhY2UgbGFzdCBzdW1tZXImIzgyMTc7cyBydWxpbmcgYnkgdGhlIDR0aCBV
LlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyBzdHJpa2luZyBkb3duIHRoZSBsYXcmIzgyMTc7
cyBwaG90byBJRCByZXF1aXJlbWVudCB0byB2b3RlIGluIHBlcnNvbi4gVGhlIDIwMTMgbWVhc3Vy
ZSBhcHByb3ZlZCBieSBSZXB1YmxpY2FucyBhbHNvIHJlZHVjZWQgdGhlIG51bWJlciBvZiBlYXJs
eSB2b3RpbmcgZGF5cyBhbmQgcHJvaGliaXRlZCBzYW1lLWRheSByZWdpc3RyYXRpb24gZHVyaW5n
IHRoZSBlYXJseSB2b3RpbmcgcGVyaW9kLjwvcD48cD5XaGlsZSBEZW1vY3JhdHMgYW5kIHRoZWly
IGFsbGllcyB3aG8gc3VlZCBvdmVyIHRoZSBsYXcgcHJhaXNlZCB0aGUgZGVuaWFsIGFzIGEgdmlj
dG9yeSBmb3Igdm90aW5nIHJpZ2h0cywgdGhlIGRvb3IgYXBwZWFycyBvcGVuIGZvciB0aGUgR09Q
LWNvbnRyb2xsZWQgbGVnaXNsYXR1cmUgdG8gdGFrZSBhbm90aGVyIGNyYWNrIGF0IGEgdm90ZXIg
SUQgcmVxdWlyZW1lbnQgYW5kIG90aGVyIGVsZWN0aW9uIGNoYW5nZXMgdGhhdCBjYW4gcGFzcyBs
ZWdhbCBtdXN0ZXIuPC9wPjxwPkNoaWVmIEp1c3RpY2UgSm9obiBSb2JlcnRzIGNhdXRpb25lZCBN
b25kYXkgaW4gdGhlIHR3by1wYWdlIG9yZGVyIHRoYXQgdGhlIHJlamVjdGlvbiBvZiB0aGUgYXBw
ZWFsIGlzIG5vdCBhIGNvbW1lbnQgb24gdGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgdmlldyBhYm91dCB0aGUg
c3Vic3RhbmNlIG9mIHRoZSBsYXcuIFRoaXJ0eS10d28gc3RhdGVzIGFscmVhZHkgaGF2ZSBzb21l
IGtpbmQgb2Ygdm90ZXIgSUQgbGF3IGluIGZvcmNlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIE5hdGlvbmFs
IENvbmZlcmVuY2Ugb2YgU3RhdGUgTGVnaXNsYXR1cmVzLjwvcD48cD5DaXRpbmcgUm9iZXJ0cyYj
ODIxNzsgd29yZHMgaW4gdGhlIG9yZGVyLCBzdGF0ZSBIb3VzZSBTcGVha2VyIFRpbSBNb29yZSBh
bmQgU2VuYXRlIGxlYWRlciBQaGlsIEJlcmdlciBzYWlkIHRoYXQgJiM4MjIwO2FsbCBOb3J0aCBD
YXJvbGluaWFucyBjYW4gcmVzdCBhc3N1cmVkIHRoYXQgUmVwdWJsaWNhbiBsZWdpc2xhdG9ycyB3
aWxsIGNvbnRpbnVlIGZpZ2h0aW5nIHRvIHByb3RlY3QgdGhlIGludGVncml0eSBvZiBvdXIgZWxl
Y3Rpb25zIGJ5IGltcGxlbWVudGluZyB0aGUgY29tbW9uc2Vuc2UgcmVxdWlyZW1lbnQgdG8gc2hv
dyBhIHBob3RvIElEIHdoZW4gd2Ugdm90ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBvcmRlciB3YXMgY29t
cGxpY2F0ZWQgYXMgRGVtb2NyYXRpYyBHb3YuIFJveSBDb29wZXIgYW5kIEF0dG9ybmV5IEdlbmVy
YWwgSm9zaCBTdGVpbiB0cmllZCB0byB3aXRoZHJhdyB0aGUgYXBwZWFsLCB3aGljaCB3YXMgZmly
c3QgZmlsZWQgd2hlbiBSZXB1YmxpY2FuIFBhdCBNY0Nyb3J5IHdhcyBnb3Zlcm5vci4gUm9iZXJ0
cyB3cm90ZSB0aGUgcG9saXRpY2FsIHNpdHVhdGlvbiBjcmVhdGVkIHVuY2VydGFpbnR5IG92ZXIg
d2hvIGlzIGF1dGhvcml6ZWQgdG8gc2VlayByZXZpZXcgb2YgdGhlIGxvd2VyIGNvdXJ0IHJ1bGlu
Zy48L3A+PHA+Q29vcGVyLCBTdGVpbiYjODIxNztzIHByZWRlY2Vzc29yIGFzIGF0dG9ybmV5IGdl
bmVyYWwsIG9wcG9zZWQgdGhlIGxhdyBwZXJzb25hbGx5IHdoaWxlIHN0YXRlIGF0dG9ybmV5cyBo
ZSBvdmVyc2F3IGRlZmVuZGVkIHRoZSBsYXcgb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBzdGF0ZSB1bnRpbCB0
aGUgNHRoIENpcmN1aXQgcnVsaW5nLiBDb29wZXIgY291bGQgdXNlIGhpcyB2ZXRvIHN0YW1wIHRv
IGJsb2NrIGFueSBuZXcgbGF3LCBhbHRob3VnaCBSZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIHZldG8tcHJvb2Yg
bWFqb3JpdGllcyBpbiBib3RoIEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHkgY2hhbWJlcnMgdG8gb3ZlcnJpZGUg
aGltLjwvcD48cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7YW5ub3VuY2VtZW50IGlzIGdvb2QgbmV3
cyBmb3IgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgdm90ZXJzLiBXZSBuZWVkIHRvIGJlIG1ha2luZyBpdCBlYXNp
ZXIgdG8gdm90ZSwgbm90IGhhcmRlciwmIzgyMjE7IENvb3BlciBzYWlkIGluIGEgcmVsZWFzZSwg
YWRkaW5nIHRoYXQgaGUgJiM4MjIwO3dpbGwgY29udGludWUgdG8gd29yayB0byBwcm90ZWN0IHRo
ZSByaWdodCBvZiBldmVyeSBsZWdhbCwgcmVnaXN0ZXJlZCBOb3J0aCBDYXJvbGluaWFuIHRvIHBh
cnRpY2lwYXRlIGluIG91ciBkZW1vY3JhdGljIHByb2Nlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUmV2
LiBXaWxsaWFtIEJhcmJlciwgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBOQUFDUCwg
YSBsZWFkIHBsYWludGlmZiBpbiB0aGUgbGF3c3VpdCwgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIHRpbWUgZm9y
IFJlcHVibGljYW5zIHRvIHN0b3AgcHJvcG9zaW5nIG5ldyByZXN0cmljdGlvbnMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSB1cmdlIHRoZSBHZW5lcmFsIEFzc2VtYmx5IHRvIGZpbmFsbHkgYWNjZXB0IHRoYXQg
cmFjaWFsbHkgZGlzY3JpbWluYXRvcnkgbGF3cyBoYXZlIG5vIHBsYWNlIGluIG91ciBkZW1vY3Jh
Y3ksIGFuZCBjZXJ0YWlubHkgbm90IHdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gdGhlIHNhY3JlZCByaWdodCB0
byB2b3RlLCYjODIyMTsgQmFyYmVyIHNhaWQgaW4gYSByZWxlYXNlLjwvcD48cD5UaGUgTm9ydGgg
Q2Fyb2xpbmEgZGlzcHV0ZSBpcyBzaW1pbGFyIHRvIHRoZSBjb3VydCBmaWdodCBvdmVyIFRleGFz
JiM4MjE3OyB2b3RlciBJRCBsYXcsIGFsc28gc3RydWNrIGRvd24gYXMgcmFjaWFsbHkgZGlzY3Jp
bWluYXRvcnkuPC9wPjxwPlJlcHVibGljYW5zIGluIGJvdGggc3RhdGVzIG1vdmVkIHRvIGVuYWN0
IG5ldyB2b3RpbmcgbWVhc3VyZXMgYWZ0ZXIgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgaW4gMjAxMyBzdHJ1
Y2sgZG93biBhIHByb3Zpc2lvbiBvZiB0aGUgZmVkZXJhbCBWb3RpbmcgUmlnaHRzIEFjdCB0aGF0
IGhhZCByZXF1aXJlZCB0aGVtIHRvIGdldCBhZHZhbmNlIGFwcHJvdmFsIGJlZm9yZSBjaGFuZ2lu
ZyBsYXdzIGRlYWxpbmcgd2l0aCBlbGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlZvdGVycywgY2l2aWwgcmlnaHRz
IGdyb3VwcyBhbmQgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHF1aWNrbHkgZmlsZWQgbGF3c3Vp
dHMgY2hhbGxlbmdpbmcgdGhlIG5ldyBsYXdzLiBUaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYWxy
ZWFkeSBoYXMgZHJvcHBlZCBpdHMgb2JqZWN0aW9ucyB0byB0aGUgVGV4YXMgbGF3LjwvcD48cD5T
aG9ydGx5IGJlZm9yZSBUcnVtcCB0b29rIG9mZmljZSBpbiBKYW51YXJ5LCB0aGUgSnVzdGljZSBE
ZXBhcnRtZW50IHVyZ2VkIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHRvIHJlamVjdCB0aGUgTm9ydGggQ2Fy
b2xpbmEgYXBwZWFsLjwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBsYXcgcGFzc2VkIGluIEp1bHkgMjAxMywgTm9y
dGggQ2Fyb2xpbmEgUmVwdWJsaWNhbnMgc2FpZCB2b3RlciBJRCBpcyBhIHNvdW5kIHJlcXVpcmVt
ZW50IHRvIGluY3JlYXNlIHRoZSBpbnRlZ3JpdHkgb2YgZWxlY3Rpb25zLiBCdXQgdGhlIDR0aCBV
LlMuIENpcmN1aXQgc2FpZCBsYXN0IEp1bHkgdGhlIHN0YXRlIHByb3ZpZGVkIG5vIGV2aWRlbmNl
IG9mIHRoZSBraW5kIG9mIGluLXBlcnNvbiB2b3RlciBmcmF1ZCB0aGUgSUQgbWFuZGF0ZSB3b3Vs
ZCBhZGRyZXNzLjwvcD48cD5UaGUgUmljaG1vbmQsIFZpcmdpbmlhLWJhc2VkIGNvdXJ0IHNhaWQg
dGhlIGxhdyB3YXMgZW5hY3RlZCB3aXRoIGludGVudGlvbmFsIGJpYXMgYWdhaW5zdCBibGFjayB2
b3RlcnMuIFRoZSBsYXcgaGFkIGJlZW4gYW1lbmRlZCBpbiAyMDE1IHRvIGluY2x1ZGUgYSBtZXRo
b2QgZm9yIHBlb3BsZSB1bmFibGUgdG8gZ2V0IGEgcGhvdG8gSUQgdG8gc3RpbGwgdm90ZS48L3A+
PHA+Rm9sbG93aW5nIHRoZSBhcHBlbGxhdGUgcnVsaW5nLCB0aGUgc3RhdGUgYXNrZWQgdGhlIGhp
Z2ggY291cnQgdG8gYWxsb3cgdGhlIGNoYWxsZW5nZWQgcHJvdmlzaW9ucyB0byByZW1haW4gaW4g
ZWZmZWN0IGluIE5vdmVtYmVyJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24uIFRoZSBqdXN0aWNlcyByZWplY3Rl
ZCB0aGUgcmVxdWVzdCBieSB2aXJ0dWUgb2YgYSA0LTQgdGllIG9uIG1vc3Qgb2YgdGhlIGNoYWxs
ZW5nZWQgcHJvdmlzaW9ucywgd2l0aCB0aGUgZm91ciBtb3JlIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBqdXN0aWNl
cyBzdXBwb3J0aW5nIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGJpZC48L3A+PHA+VGhlIFN0YXRlIEJvYXJk
IG9mIEVsZWN0aW9ucyByZXBvcnRlZCBsYXN0IG1vbnRoIHRoYXQgYWJvdXQgNTAwIGluZWxpZ2li
bGUgdm90ZXJzIGNhc3QgYmFsbG90cyBvdXQgb2YgdGhlIDQuOCBtaWxsaW9uIHJlY29yZGVkIGlu
IE5vcnRoIENhcm9saW5hIGR1cmluZyB0aGUgTm92ZW1iZXIgZWxlY3Rpb24uIE1vc3Qgb2YgdGhl
IG51bWJlciBpbnZvbHZlZCBmZWxvbnMgdW5hYmxlIHRvIHZvdGUgYmVjYXVzZSB0aGV5IGhhZCBu
b3QgY29tcGxldGVkIHRoZWlyIHB1bmlzaG1lbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48
cD5TaGVybWFuIHJlcG9ydGVkIGZyb20gV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.