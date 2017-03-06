Supreme Court scraps case on transgender bathroom rights

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgaXMgcmV0dXJuaW5nIGEgdHJhbnNnZW5k
ZXIgdGVlbiYjODIxNztzIGNhc2UgdG8gYSBsb3dlciBjb3VydCB3aXRob3V0IHJlYWNoaW5nIGEg
ZGVjaXNpb24sIGxlYXZpbmcgaW4gbGltYm8gdGhlIGlzc3VlIG9mIHRyYW5zZ2VuZGVyIHJpZ2h0
cyBpbiBzY2hvb2wgc2V0dGluZ3MuPC9wPjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIGFjdGlvbiBjb21lcyBh
ZnRlciB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gcHVsbGVkIGJhY2sgZmVkZXJhbCBndWlkYW5j
ZSBhZHZpc2luZyBzY2hvb2xzIHRvIGxldCBzdHVkZW50cyB1c2UgdGhlIGJhdGhyb29tIG9mIHRo
ZWlyIGNob3NlbiBnZW5kZXIsIG5vdCBiaW9sb2dpY2FsIGJpcnRoLjwvcD48cD5UaGUganVzdGlj
ZXMgc2FpZCBpbiBhIGJyaWVmIG9yZGVyIHRoYXQgdGhleSBoYXZlIG9wdGVkIG5vdCB0byBkZWNp
ZGUgd2hldGhlciBmZWRlcmFsIGFudGktZGlzY3JpbWluYXRpb24gbGF3IGdpdmVzIGhpZ2ggc2No
b29sIHNlbmlvciBHYXZpbiBHcmltbSB0aGUgcmlnaHQgdG8gdXNlIHRoZSBib3lzJiM4MjE3OyBi
YXRocm9vbSBpbiBoaXMgVmlyZ2luaWEgc2Nob29sLjwvcD48cD5UaGUgY2FzZSBoYWQgYmVlbiBz
Y2hlZHVsZWQgZm9yIGFyZ3VtZW50IGluIGxhdGUgTWFyY2guIEluc3RlYWQsIGEgbG93ZXIgY291
cnQgaW4gVmlyZ2luaWEgd2lsbCBiZSB0YXNrZWQgd2l0aCBldmFsdWF0aW5nIHRoZSBmZWRlcmFs
IGxhdyBrbm93biBhcyBUaXRsZSBJWCBhbmQgdGhlIGV4dGVudCB0byB3aGljaCBpdCBhcHBsaWVz
IHRvIHRyYW5zZ2VuZGVyIHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD5Gb3IgR3JpbW0sIHRoZSBvcmRlciBtZWFu
cyB0aGF0IGhlIHByb2JhYmx5IHdpbGwgZ3JhZHVhdGUgd2l0aCB0aGUgaXNzdWUgdW5yZXNvbHZl
ZCBhbmQgaGlzIGFiaWxpdHkgdG8gdXNlIHRoZSBib3lzJiM4MjE3OyBiYXRocm9vbSBibG9ja2Vk
IGJ5IGEgcG9saWN5IG9mIHRoZSBHbG91Y2VzdGVyIENvdW50eSBzY2hvb2wgYm9hcmQuIEFsdGhv
dWdoIGhlIHdvbiBhIGNvdXJ0IG9yZGVyIGFsbG93aW5nIGhpbSB0byB1c2UgdGhlIGJveXMmIzgy
MTc7IGJhdGhyb29tLCB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBwdXQgaXQgb24gaG9sZCBsYXN0IEF1Z3Vz
dCwgYmVmb3JlIHRoZSBzY2hvb2wgeWVhciBiZWdhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgZGlz
YXBwb2ludGluZyBmb3IgdHJhbnMga2lkcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgYW5kIGZvciBHYXZp
biwgd2hvIGFyZSBub3cgZ29pbmcgdG8gYmUgaGVsZCBpbiBsaW1ibyBmb3IgYW5vdGhlciB5ZWFy
IG9yIHR3bywmIzgyMjE7IHNhaWQgSm9zaHVhIEJsb2NrLCB0aGUgQW1lcmljYW4gQ2l2aWwgTGli
ZXJ0aWVzIFVuaW9uIGF0dG9ybmV5IHdobyByZXByZXNlbnRzIEdyaW1tLiAmIzgyMjA7QnV0IFRp
dGxlIElYIG1lYW5zIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIHRvZGF5IGFzIGl0IG1lYW50IHllc3RlcmRheS4g
TG93ZXIgY291cnRzIGFscmVhZHkgaGF2ZSBoZWxkIHRoYXQgaXQgcHJvdGVjdHMgdHJhbnMga2lk
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkt5bGUgRHVuY2FuLCB0aGUgbGF3eWVyIGZvciB0aGUgc2Nob29sIGJv
YXJkLCBoYWQgbm8gaW1tZWRpYXRlIGNvbW1lbnQgb24gdGhlIG9yZGVyLjwvcD48cD5UaGUgaGln
aCBjb3VydCBhY3Rpb24gZm9sbG93cyB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyByZWNlbnQg
ZGVjaXNpb24gdG8gd2l0aGRyYXcgYSBkaXJlY3RpdmUgaXNzdWVkIGR1cmluZyBCYXJhY2sgT2Jh
bWEmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbmN5IHRoYXQgc2FpZCB3aGljaCBiYXRocm9vbSB0byB1c2Ugc2hv
dWxkIGJlIGJhc2VkIG9uIHN0dWRlbnRzJiM4MjE3OyBnZW5kZXIgaWRlbnRpdHksIG5vdCBiaW9s
b2dpY2FsIGJpcnRoLjwvcD48cD5UaGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYWN0aW9uIHRyaWdnZXJlZCBs
ZWdhbCB3cmFuZ2xpbmcgdGhhdCBlbmRlZCB3aXRoIE1vbmRheSYjODIxNztzIG9yZGVyLiBJbiBl
c3NlbmNlLCB0aGUgZmVkZXJhbCBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGluIFJpY2htb25kLCBWaXJnaW5pYSwg
aGFkIHJlbGllZCBvbiB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBpbnRlcnByZXRh
dGlvbiBvZiBUaXRsZSBJWCB0byBzaWRlIHdpdGggR3JpbW0uIFRoZSBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGFj
Y2VwdGVkIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHJlYWRpbmcgb2YgdGhlIGxhdyB3aXRo
b3V0IGRlY2lkaW5nIGZvciBpdHNlbGYgd2hhdCB0aGUgbGF3IGFuZCBhIHJlbGF0ZWQgcmVndWxh
dGlvbiBvbiBzYW1lLXNleCBiYXRocm9vbXMgYW5kIGxvY2tlciByb29tcyBtZWFuLjwvcD48cD5O
byBhcHBlYWxzIGNvdXJ0IGhhcyB5ZXQgdW5kZXJ0YWtlbiB0aGF0IG1vcmUgaW5kZXBlbmRlbnQg
YW5hbHlzaXMsIGFuZCB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCB0eXBpY2FsbHkgaXMgcmVsdWN0YW50IHRv
IGRvIHNvIHdpdGhvdXQgYXQgbGVhc3Qgb25lIGFwcGVsbGF0ZSBvcGluaW9uIHRvIHJldmlldywg
YW5kIHVzdWFsbHkgbW9yZSB0aGFuIG9uZS48L3A+PHA+U2ltaWxhciBjYXNlcyBhcmUgcGVuZGlu
ZyBpbiBvdGhlciBwYXJ0cyBvZiB0aGUgY291bnRyeSBzbyBpdCBpcyBsaWtlbHkgdGhhdCBvdGhl
ciBhcHBlYWxzIGNvdXJ0cyBhbHNvIHdpbGwgd2VpZ2ggaW4gYWJvdXQgdGhlIHJlYWNoIG9mIGFu
dGktZGlzY3JpbWluYXRpb24gcHJvdGVjdGlvbnMgZm9yIHRyYW5zZ2VuZGVyIHN0dWRlbnRzLjwv
cD48cD5Cb3RoIHNpZGVzIGluIEdyaW1tJiM4MjE3O3MgY2FzZSBoYWQgYXNrZWQgZm9yIHRoZSBo
aWdoIGNvdXJ0IHRvIGdvIGFoZWFkIHdpdGggdGhlIGNhc2UsIGV2ZW4gYWZ0ZXIgdGhlIGFkbWlu
aXN0cmF0aW9uIHdpdGhkcmV3IHRoZSBPYmFtYS1lcmEgZGlyZWN0aXZlLCBhbHRob3VnaCB0aGUg
c2Nob29sIGJvYXJkIHNhaWQgdGhlIGNhc2Ugc2hvdWxkIGJlIGRlbGF5ZWQuPC9wPjxwPlRoZSBq
dXN0aWNlcyBkaWQgbm90IGNvbW1lbnQgb24gdGhlIGNhc2UgYmV5b25kIHRoZWlyIG9uZS1zZW50
ZW5jZSBvcmRlciByZXR1cm5pbmcgaXQgdG8gdGhlIDR0aCBVLlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2Yg
QXBwZWFscy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.