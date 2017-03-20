Supreme Court seems divided in property rights dispute

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSBkaXZpZGVkIFN1cHJlbWUgQ291cnQgc3RydWdnbGVkIG9uIE1vbmRh
eSBvdmVyIGEgcHJvcGVydHkgcmlnaHRzIGRpc3B1dGUgdGhhdCBjb3VsZCBtYWtlIGl0IHRvdWdo
ZXIgZm9yIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBnb3Zlcm5tZW50cyB0byBsaW1pdCBkZXZlbG9wbWVudCBp
biBjb2FzdGFsIGFyZWFzLjwvcD48cD5UaGUgY2FzZSBpbnZvbHZlcyBhIGZhbWlseSYjODIxNztz
IGVmZm9ydCB0byBzZWxsIHBhcnQgb2YgaXRzIHJpdmVyZnJvbnQgbGFuZCBpbiBXaXNjb25zaW4u
IFRoZSBmYW1pbHkgcGxhbm5lZCB0byB1c2UgdGhlIG1vbmV5IGZyb20gYSB2YWNhbnQgbG90IHRo
ZXkgb3duIHRvIHBheSBmb3IgaW1wcm92ZW1lbnRzIG9uIGEgY2FiaW4gdGhhdCBzaXRzIG9uIHRo
ZSBwYXJjZWwgbmV4dCBkb29yLjwvcD48cD5CdXQgY291bnR5IG9mZmljaWFscyBuaXhlZCB0aGUg
c2FsZSBmb3IgdmlvbGF0aW5nIGxvY2FsIGNvbnNlcnZhdGlvbiBydWxlcyBhbmQgdHJlYXRlZCB0
aGUgbG90cyBhcyBhIHNpbmdsZSBwcm9wZXJ0eSB0aGF0IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIHNwbGl0IHVw
LiBUaGUgZmFtaWx5IHNheXMgdGhhdCYjODIxNztzIHVuZmFpciBhbmQgY2xhaW1zIHRoZSBnb3Zl
cm5tZW50IHNob3VsZCBwYXkgd2hhdCB0aGUgdmFjYW50IHBhcmNlbCBpcyB3b3J0aCAmIzgyMTI7
IHVwIHRvICQ0MDAsMDAwLiBUaGUgZ292ZXJubWVudCBhcmd1ZXMgdGhhdCB3aGVuIHZpZXdlZCBh
cyBhIHdob2xlLCB0aGUgbGFuZCByZW1haW5zIHF1aXRlIHZhbHVhYmxlIGFuZCB0aGUgZmFtaWx5
IGlzIG93ZWQgbm90aGluZy48L3A+PHA+VGhlIGNhc2UgaGFzIGRyYXduIGludGVyZXN0IGZyb20g
cHJvcGVydHkgcmlnaHRzIGFuZCBidXNpbmVzcyBncm91cHMgdGhhdCBzYXkgc3VjaCBydWxlcyBs
ZXQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYXZvaWQgcGF5aW5nIGxhbmRvd25lcnMgZm9yIHJlc3RyaWN0aW5n
IGxhbmQgdXNlLiBUaGUgQ29uc3RpdHV0aW9uIHJlcXVpcmVzIGNvbXBlbnNhdGlvbiBpZiBnb3Zl
cm5tZW50IHJlZ3VsYXRpb25zIHRha2UgYXdheSBhIHByb3BlcnR5JiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMg
dmFsdWUuPC9wPjxwPkR1cmluZyBhIG9uZS1ob3VyIGFyZ3VtZW50LCB0aGUgY291cnQmIzgyMTc7
cyBmb3VyIGxpYmVyYWwganVzdGljZXMgc2VlbWVkIHRvIHNpZGUgd2l0aCBzdGF0ZSBhbmQgbG9j
YWwgb2ZmaWNpYWxzLCB3aGlsZSBjb25zZXJ2YXRpdmUganVzdGljZXMgd2VyZSBnZW5lcmFsbHkg
bW9yZSBza2VwdGljYWwuIEp1c3RpY2UgQW50aG9ueSBLZW5uZWR5ICYjODIxMjsgb2Z0ZW4gYSBz
d2luZyB2b3RlIGluIGNsb3NlIGNhc2VzICYjODIxMjsgYXNrZWQgdG91Z2ggcXVlc3Rpb25zIG9m
IGJvdGggc2lkZXMuPC9wPjxwPk1vcmUgdGhhbiAxMDAgY2l0aWVzIGFuZCBjb3VudGllcyBhY3Jv
c3MgdGhlIFUuUy4gaGF2ZSBzaW1pbGFyICYjODIyMDttZXJnZXImIzgyMjE7IHJlc3RyaWN0aW9u
cyB0aGF0IHRyZWF0IHR3byBhZGphY2VudCBwcm9wZXJ0aWVzIGFzIG9uZSBpZiB0aGV5IGhhdmUg
dGhlIHNhbWUgb3duZXIuPC9wPjxwPlRoZSBNdXJycyYjODIxNzsgbGF3eWVyLCBKb2huIEdyb2Vu
LCB0b2xkIHRoZSBqdXN0aWNlcyB0aGUgbG90cyBzaG91bGQgYmUgdmlld2VkIGFzICYjODIyMDtp
bmRlcGVuZGVudCwgZGlzY3JldGUsIGFuZCBzZXBhcmF0ZSBwYXJjZWxzJiM4MjIxOyBiZWNhdXNl
IHRoYXQgaXMgdGhlIHdheSB0aGV5IHdlcmUgb3JpZ2luYWxseSBkcmF3biB1cCBhbmQgaGF2ZSBi
ZWVuIHRheGVkIGZvciB5ZWFycy48L3A+PHA+QnV0IEp1c3RpY2UgRWxlbmEgS2FnYW4gc2FpZCB0
aGUgTXVycnMgc2VlbSB0byB3YW50IHRvIHJlbHkgb24gc3RhdGUgbGF3IGFzIGl0IG9yaWdpbmFs
bHkgZHJldyB1cCB0aGUgcHJvcGVydHkgbGluZXMsIGJ1dCBpZ25vcmUgcmV2aXNpb25zIHRvIHRo
ZSBsYXcgdGhhdCB0cmVhdCBzaWRlLWJ5LXNpZGUgbG90cyBhcyBhIHNpbmdsZSBwYXJjZWwgaWYg
dGhleSBoYXZlIHRoZSBzYW1lIG93bmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgd2UmIzgyMTc7cmUgbG9v
a2luZyB0byBzdGF0ZSBsYXcsIGxldCYjODIxNztzIGxvb2sgdG8gc3RhdGUgbGF3LCB0aGUgd2hv
bGUgYmFsbCBvZiB3YXgsJiM4MjIxOyBLYWdhbiBzYWlkLjwvcD48cD5XaXNjb25zaW4gU29saWNp
dG9yIEdlbmVyYWwgTWlzaGEgVHNleXRsaW4gYXJndWVkIHRoYXQgdGhlIHR3byBsb3RzICYjODIy
MDtoYXZlIG1lcmdlZCBmb3IgYWxsIHJlbGV2YW50IHB1cnBvc2VzIHVuZGVyIHN0YXRlIGxhdy4m
IzgyMjE7IEhlIHNhaWQgc3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIGFsc28gY29uc2lkZXJlZCBhcyBhIGZhY3Rv
ciB0aGUgcmVhc29uYWJsZSBleHBlY3RhdGlvbnMgb2YgdGhlIHByb3BlcnR5IG93bmVycy48L3A+
PHA+Q2hpZWYgSnVzdGljZSBKb2huIFJvYmVydHMgc2FpZCBpdCBzZWVtZWQgJiM4MjIwO2EgbGl0
dGxlIHF1aXJreSYjODIyMTsgdGhhdCB0aGUgTXVycnMgYXJlIG5vdCBhbGxvd2VkIHRvIHRyZWF0
IHRoZSBwcm9wZXJ0aWVzIHNlcGFyYXRlbHksIGJ1dCBpZiB0aGV5IGhhZCBwdXJjaGFzZWQgdGhl
bSB1bmRlciBzZXBhcmF0ZSBuYW1lcyB0aGV5IHdvdWxkIGJlIGluICYjODIyMDthbiBlbnRpcmVs
eSBkaWZmZXJlbnQgc2l0dWF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNhc2UgYmVnYW4gaW4gMjAw
NCwgd2hlbiBmb3VyIHNpYmxpbmdzIGluIHRoZSBNdXJyIGZhbWlseSB3YW50ZWQgdG8gc2VsbCBh
IHZhY2FudCBsb3Qgb24gdGhlIGJhbmtzIG9mIHRoZSBTdC4gQ3JvaXggUml2ZXIgdG8gcGF5IGZv
ciBpbXByb3ZlbWVudHMgb24gYSBydXN0aWMgY2FiaW4gdGhhdCBzaXRzIG9uIHRoZSBwYXJjZWwg
bmV4dCBkb29yLiBUaGVpciBmYXRoZXIgaGFkIHB1cmNoYXNlZCB0aGUgdHdvIDEuMjUtYWNyZSBs
b3RzIHNlcGFyYXRlbHkgaW4gdGhlIDE5NjBzIGFuZCBoYWQgcGFpZCB0YXhlcyBzZXBhcmF0ZWx5
LiBUaGUgbG90cyB3ZXJlIGxhdGVyIHRyYW5zZmVycmVkIHRvIHRoZSBNdXJyIHNpYmxpbmdzIGlu
IHRoZSAxOTkwcy48L3A+PHA+Q291bnR5IG9mZmljaWFscyBibG9ja2luZyB0aGUgc2FsZSBwb2lu
dCB0byByZWd1bGF0aW9ucyBwYXNzZWQgaW4gMTk3NiB0aGF0IGJhciBuZXcgY29uc3RydWN0aW9u
IG9uIGxvdHMgaW4gdGhlIGFyZWEgdG8gcHJldmVudCBvdmVyY3Jvd2RpbmcgYW5kIHBvbGx1dGlv
bi4gQSAmIzgyMjA7Z3JhbmRmYXRoZXImIzgyMjE7IGNsYXVzZSBleGVtcHRlZCBleGlzdGluZyBv
d25lcnMuIEJ1dCB0aGUgY291bnR5IHdvbiYjODIxNzt0IGFwcGx5IHRoYXQgZXhlbXB0aW9uIHRv
IHRoZSBNdXJycyYjODIxNzsgZW1wdHkgbG90IGFsb25lLCBzaW5jZSBpdCBpcyBjb25uZWN0ZWQg
dG8gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIG90aGVyIGxhbmQuPC9wPjxwPlRoZSBNdXJycyBoYWQgdmll
d2VkIHRoZSB2YWNhbnQgcHJvcGVydHkgYXMgYSBsb25nLXRlcm0gaW52ZXN0bWVudCBhbmQgc2F5
IGl0IGhhcyBiZWVuIGFzc2Vzc2VkIGF0ICQ0MDAsMDAwLjwvcD48cD5BIFdpc2NvbnNpbiBhcHBl
YWxzIGNvdXJ0IHNpZGVkIHdpdGggdGhlIGNvdW50eSwgc2F5aW5nIHpvbmluZyBydWxlcyBkaWQg
bm90IHRha2UgYXdheSB0aGUgcHJvcGVydHkmIzgyMTc7cyB2YWx1ZSBiZWNhdXNlIHRoZSBNdXJy
cyBjb3VsZCBzdGlsbCB1c2UgYm90aCBsb3RzIGFzIGEgdmFjYXRpb24gcHJvcGVydHkgb3Igc2Vs
bCB0aGVtIGFzIGEgd2hvbGUuPC9wPjxwPkEgcnVsaW5nIGlzIGV4cGVjdGVkIGJ5IEp1bmUuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.