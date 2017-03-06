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Supreme Court sides with defendant claiming jury race bias

By Mark Sherman
Associated Press

Published: March 6, 2017 - 12:29 PM
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In this photo taken March 3, 2107, the Supreme Court in Washington. The Supreme Court ruled Monday, March 3, 2017, that racial bias in the jury room can be a reason for breaching the centuries-old legal principle of secrecy in jury deliberations. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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