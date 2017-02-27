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Supreme Court skeptical of sex offender social media ban

By Mark Sherman
Associated Press

Published: February 27, 2017 - 03:28 PM
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FILE - In this Feb. 1, 2107 file photo, members of the media gather outside the Supreme Court in Washington. With a nod to the importance of social media in American life, the Supreme Court signaled Monday, Feb. 27, 2017, it could strike down a North Carolina law that bars convicted sex offenders from Facebook, Twitter and other popular sites. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)


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