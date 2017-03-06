Supreme Court won’t say if trans teen can pick bathroom

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgaXMgbGVhdmluZyB0aGUgaXNzdWUgb2Yg
dHJhbnNnZW5kZXIgcmlnaHRzIGluIHNjaG9vbHMgdG8gbG93ZXIgY291cnRzIGZvciBub3cgYWZ0
ZXIgYmFja2luZyBvdXQgb2YgYSBoaWdoLXByb2ZpbGUgY2FzZSBNb25kYXkgb2YgYSBWaXJnaW5p
YSBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50IHdobyBzdWVkIHRvIGJlIGFibGUgdG8gdXNlIHRoZSBib3lz
JiM4MjE3OyBiYXRocm9vbS48L3A+PHA+VGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3Mgb3JkZXIgaW4gdGhlIGNh
c2Ugb2YgdGVlbmFnZXIgR2F2aW4gR3JpbW0gbWVhbnMgdGhhdCBhdHRlbnRpb24gbm93IHdpbGwg
dHVybiB0byBsb3dlciBjb3VydHMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IHRoYXQgYXJlIGdyYXBwbGlu
ZyB3aXRoIHRoZSByaWdodHMgb2YgdHJhbnNnZW5kZXIgc3R1ZGVudHMgdG8gdXNlIHNjaG9vbCBi
YXRocm9vbXMgdGhhdCBjb3JyZXNwb25kIHRvIHRoZWlyIGNob3NlbiBnZW5kZXIsIG5vdCB0aGUg
b25lIGFzc2lnbmVkIGF0IGJpcnRoLjwvcD48cD5UaGUgYXBwZWFscyBjb3VydCBpbiBSaWNobW9u
ZCwgVmEuLCBhbmQgb3RoZXIgYXBwZWxsYXRlIHBhbmVscyBoYW5kbGluZyBzaW1pbGFyIGNhc2Vz
IGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSB3aWxsIGhhdmUgdGhlIGZpcnN0IGNoYW5jZSB0byBkZWNpZGUg
d2hldGhlciBmZWRlcmFsIGFudGktZGlzY3JpbWluYXRpb24gbGF3IG9yIHRoZSBDb25zdGl0dXRp
b24gcHJvdGVjdHMgdHJhbnNnZW5kZXIgc3R1ZGVudHMmIzgyMTc7IHJpZ2h0cy48L3A+PHA+TW9u
ZGF5JiM4MjE3O3MgYWN0aW9uIGJ5IGEgY291cnQgdGhhdCBoYXMgYmVlbiBzaG9ydC1oYW5kZWQg
Zm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIgY29tZXMgYWZ0ZXIgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9u
IHB1bGxlZCBiYWNrIGZlZGVyYWwgZ3VpZGFuY2UgYWR2aXNpbmcgc2Nob29scyB0byBsZXQgc3R1
ZGVudHMgdXNlIHRoZSBiYXRocm9vbSBvZiB0aGVpciBjaG9zZW4gZ2VuZGVyLCBub3QgdGhlIG9u
ZSBhc3NpZ25lZCBhdCBiaXJ0aC48L3A+PHA+VGhlIGp1c3RpY2VzIHJlamVjdGVkIGEgY2FsbCBm
cm9tIGJvdGggc2lkZXMgdG8gZGVjaWRlIHRoZSBpc3N1ZSBpbiBhIGNhc2UgdGhhdCB3YXMgZHJh
bWF0aWNhbGx5IGFsdGVyZWQgYnkgdGhlIGVsZWN0aW9uIG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1
bXAuPC9wPjxwPkdyaW1tJiM4MjE3O3MgY2FzZSBoYWQgYmVlbiBzY2hlZHVsZWQgZm9yIGFyZ3Vt
ZW50IGluIGxhdGUgTWFyY2guIEluc3RlYWQsIGEgbG93ZXIgY291cnQgaW4gVmlyZ2luaWEgd2ls
bCBiZSB0YXNrZWQgd2l0aCBldmFsdWF0aW5nIHRoZSBmZWRlcmFsIGxhdyBrbm93biBhcyBUaXRs
ZSBJWCBhbmQgdGhlIGV4dGVudCB0byB3aGljaCBpdCBhcHBsaWVzIHRvIHRyYW5zZ2VuZGVyIHN0
dWRlbnRzLiBMYXdzdWl0cyBpbnZvbHZpbmcgdHJhbnNnZW5kZXIgc3R1ZGVudHMgYXJlIG1ha2lu
ZyB0aGVpciB3YXkgdGhyb3VnaCB0aGUgY291cnRzIGluIGF0IGxlYXN0IGZpdmUgb3RoZXIgc3Rh
dGVzOiBJbGxpbm9pcywgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIE9oaW8sIFBlbm5zeWx2YW5pYSBhbmQgV2lz
Y29uc2luLjwvcD48cD5Gb3IgR3JpbW0sIHRoZSBvcmRlciBtZWFucyB0aGF0IGhlIHByb2JhYmx5
IHdpbGwgZ3JhZHVhdGUgd2l0aCB0aGUgaXNzdWUgdW5yZXNvbHZlZC4gTm93LCBoaXMgd2lzaCB0
byB1c2UgdGhlIGJveXMmIzgyMTc7IGJhdGhyb29tIGlzIGJsb2NrZWQgYnkgYSBwb2xpY3kgb2Yg
dGhlIEdsb3VjZXN0ZXIgQ291bnR5IHNjaG9vbCBib2FyZC4gQWx0aG91Z2ggaGUgd29uIGEgY291
cnQgb3JkZXIgYWxsb3dpbmcgaGltIHRvIHVzZSB0aGUgYm95cyYjODIxNzsgYmF0aHJvb20gYXQg
R2xvdWNlc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCwgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgcHV0IGl0IG9uIGhvbGQg
bGFzdCBBdWd1c3QsIGJlZm9yZSB0aGUgc2Nob29sIHllYXIgYmVnYW4uPC9wPjxwPlRhbGtpbmcg
dG8gcmVwb3J0ZXJzIGJ5IHRlbGVwaG9uZSBNb25kYXksIEdyaW1tIHNhaWQgdGhlIHNpdHVhdGlv
biBoYXMgYWRkZWQgc3RyZXNzIHRvIHRoZSB1c3VhbCBzZW5pb3IgeWVhciB3b3JyaWVzIG9mIGFw
cGx5aW5nIHRvIGNvbGxlZ2UgYmVjYXVzZSB0aGUgJiM4MjIwO3NjaG9vbCBib2FyZCBoYXMgc2Vu
dCB0aGlzIGRpcmVjdCBtZXNzYWdlICYjODIzMDsgdGhhdCB0aGVyZSBpcyBzb21ldGhpbmcgYWJv
dXQgeW91IHRoYXQgZGVzZXJ2ZXMgdG8gYmUgc2VncmVnYXRlZCBmcm9tIHRoZSByZXN0IG9mIHRo
ZSBzdHVkZW50IGJvZHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY291cnQgY2FzZSBoYXMgZHJhd24gYXR0
ZW50aW9uIGZyb20gYWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxkLiBBcHBsZSwgSUJNIGFuZCBNaWNyb3NvZnQg
d2VyZSBhbW9uZyB0aGUgNTMgY29tcGFuaWVzIHRoYXQgc2lnbmVkIG9udG8gYSBicmllZiBmaWxl
ZCBsYXN0IHdlZWsgdXJnaW5nIHRoZSBjb3VydCB0byBydWxlIGluIGhpcyBmYXZvci48L3A+PHA+
SW4gR2xvdWNlc3RlciwgYSBzbWFsbCwgY29uc2VydmF0aXZlIHRvd24sIHRoZSBpc3N1ZSBoYXMg
ZGl2aWRlZCByZXNpZGVudHMgYW5kIGZlbGxvdyBzdHVkZW50cy48L3A+PHA+RmVsbG93IHNlbmlv
ciBTaGFlbHluIE1jTmVpbCBzYWlkIEdyaW1tIHNob3VsZCBiZSBmcmVlIHRvIG1ha2UgY2hhbmdl
cywgYnV0IHNoZSB0aGlua3MgaGlzIGxhd3N1aXQgaGFzICYjODIyMDtnb25lIGEgbGl0dGxlIHRv
byBmYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGVsYmkgU3RhY2tsZXIsIGEgZ3JhZHVhdGUgb2YgR2xvdWNl
c3RlciBIaWdoLCBzYWlkIEdyaW1tIHNob3VsZCBiZSBhbGxvd2VkIHRvIHVzZSB0aGUgYm95cyYj
ODIxNzsgYmF0aHJvb20gYmVjYXVzZSAmIzgyMjA7aGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGZl
ZWwgZGlmZmVyZW50LiBIZSBqdXN0IHdhbnRzIHRvIGZlZWwgbGlrZSBhIG5vcm1hbCBib3kuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5Kb3NodWEgQmxvY2ssIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5p
b24gYXR0b3JuZXkgd2hvIHJlcHJlc2VudHMgR3JpbW0sIHNhaWQgaGUgcmVtYWlucyBwZXJzdWFk
ZWQgdGhhdCBjb3VydHMgdWx0aW1hdGVseSB3aWxsIHNpZGUgd2l0aCB0cmFuc2dlbmRlciBzdHVk
ZW50cy48L3A+PHA+QnV0LCBCbG9jayBzYWlkLCAmIzgyMjA7dGhpcyBpcyBkaXNhcHBvaW50aW5n
IGZvciB0cmFucyBraWRzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSBhbmQgZm9yIEdhdmluLCB3aG8gYXJl
IG5vdyBnb2luZyB0byBiZSBoZWxkIGluIGxpbWJvIGZvciBhbm90aGVyIHllYXIgb3IgdHdvLiBC
dXQgVGl0bGUgSVggbWVhbnMgdGhlIHNhbWUgdGhpbmcgdG9kYXkgYXMgaXQgbWVhbnQgeWVzdGVy
ZGF5LiBMb3dlciBjb3VydHMgYWxyZWFkeSBoYXZlIGhlbGQgdGhhdCBpdCBwcm90ZWN0cyB0cmFu
cyBraWRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgcmVsYXllZCBieSBzY2hvb2wgYm9h
cmQgbGF3eWVyIEt5bGUgRHVuY2FuLCB0aGUgYm9hcmQgc2FpZCBpdCAmIzgyMjA7bG9va3MgZm9y
d2FyZCB0byBleHBsYWluaW5nIHdoeSBpdHMgY29tbW9uc2Vuc2UgcmVzdHJvb20gYW5kIGxvY2tl
ciByb29tIHBvbGljeSBpcyBsZWdhbCB1bmRlciB0aGUgQ29uc3RpdHV0aW9uIGFuZCBmZWRlcmFs
IGxhdy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.